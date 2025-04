Quan, fa uns anys, vam presentar el pla de futur l’Alcora 2030, molts ho consideraven una quimera, una il·lusió difícil d’assolir. Tanmateix, avui podem dir amb orgull que la transformació del nostre municipi ja està en marxa i progressa de manera notable. El treball constant, la col·laboració entre institucions i empreses, i la participació activa de la ciutadania han estat fonamentals perquè aquest projecte global estiga donant fruits.

Fa uns dies, aquest periòdic publicava una notícia amb el titular l’Alcora, en auge: supera els 10.700 habitants i genera 300 nous llocs de treball. Aquestes xifres no són fruit de la casualitat, sinó del compromís i l’esforç conjunt per convertir l’Alcora en un municipi modern i amb oportunitats. La consolidació del teixit empresarial i la captació de noves inversions han estat peces clau en aquest avanç. Les nostres empreses han apostat per la innovació i l’expansió, creant llocs de treball estables i millorant les condicions econòmiques de la població.

Un dels anuncis recents que reforcen aquesta senda de creixement és la inversió de 160 milions d’euros per a la creació d’una planta de producció d’hidrogen verd a l’Alcora. Aquest projecte situarà el nostre municipi com a referent en matèria d’energies renovables i sostenibilitat. A més de ser una inversió econòmica de gran magnitud, també generarà més de 200 llocs de treball, tal com han anunciat, i contribuirà a diversificar la nostra economia.

Però el creixement d’un municipi no es mesura exclusivament en termes econòmics. Des de l’Ajuntament treballem cada dia per fer que l’Alcora no només cresca en xifres, sinó també en qualitat de vida i en oportunitats per a totes les persones que hi viuen. Un dels pilars fonamentals d’aquest progrés és la millora de les infraestructures i serveis públics.

Impuls

Pel que fa a recuperació patrimonial, el projecte de rehabilitació de la Reial Fàbrica del Comte Aranda experimentarà aquests anys un important impuls gràcies a una històrica subvenció que hem aconseguit del Govern d’Espanya. Aquest projecte no només ajudarà a preservar la nostra memòria ceràmica, sinó que també transformarà aquest espai en un pol d’atracció cultural i turística, dinamitzant l’economia local i posant en valor el nostre patrimoni històric.

L’educació és una altra de les nostres prioritats. En aquest àmbit, estem impulsant la millora de les infraestructures educatives, com l’ampliació de l’IES Ximén d’Urrea, una demanda històrica que ara es fa realitat. Amb aquesta ampliació, oferirem un espai adequat i modern per a la formació de la nostra joventut, assegurant-los millors recursos i condicions per al seu desenvolupament acadèmic i professional.

També treballem per ampliar i modernitzar altres serveis essencials per a la ciutadania. La nova biblioteca municipal, que s’inaugurarà enguany, es convertirà en un espai cultural de referència. Aquest equipament no serà només un lloc de consulta i estudi, sinó que també acollirà activitats culturals, presentacions de llibres, conferències i altres iniciatives que enriquiran la vida cultural de l’Alcora.

El nostre compromís amb el benestar de la ciutadania també es reflecteix en accions més quotidianes, però igualment importants. Hem reforçat l’equip de treball municipal amb la contractació de dos peons, per tal de garantir una resposta més ràpida i eficient a les incidències que ens traslladen els veïns i les veïnes. Aquesta iniciativa reforça la nostra aposta per una gestió propera, escoltant activament les necessitats de la població i actuant amb rapidesa per millorar cada racó del nostre municipi.

Noves empreses

Pel que fa al desenvolupament econòmic, la modernització dels nostres polígons industrials és un pas fonamental per garantir l’arribada de noves empreses i la consolidació de les ja existents. Empreses locals i noves iniciatives estan apostant per créixer a l’Alcora, aprofitant també les millores en infraestructures i serveis. L’Ajuntament està al seu costat, escoltant les necessitats i facilitant els tràmits perquè les idees i els projectes es convertisquen en realitat.

Un altre pas fonamental ha estat l’adquisició de la nau Sanchis, un objectiu llargament perseguit que ja s’ha complit. Aquesta fita permet ampliar el patrimoni públic i obrir noves possibilitats, com la construcció d’una residència per a persones majors, una demanda històrica. Amb aquesta iniciativa, reforçarem el nostre compromís amb les persones grans i amb la creació d’espais adequats per a les seues necessitats.

Finalment, vull ressaltar que totes aquestes accions tenen un denominador comú: posar les persones al centre del projecte de futur. Hem treballat i continuarem treballant perquè aquest creixement siga inclusiu, sostenible i beneficie a tota la ciutadania. El camí és llarg, però el progrés és evident. Seguirem amb fermesa per fer realitat el somni de l’Alcora 2030, un municipi modern, dinàmic i ple d’oportunitats per a totes i tots.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló