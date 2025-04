Respecteu a les xiquetes

Hem tingut una Magdalena de rècord: els 165.000 assistents a la Romeria així ho demostren. Tristament, seguim tenint una alcaldessa que valora les festes per l’economia que generen. És una realitat que no podem obviar: les festes mouen diners, però Carrasco s’oblida que eixe no és el motiu pel qual les celebrem, sinó per orgull de genealogia.

Per tota la gent que gaudia de les millors festes del món, la Magdalena ha anat d’allò més bé. Ara bé, hi ha un elefant a l’habitació que cal abordar entre totes, perquè la privatització que hem fet de l’espai públic està expulsant el veïnat de Castelló durant la setmana de festes. I no parlem de gent que aprofita la temporada baixa per viatjar, sinó de gent que se’n va al poble del costat o a la marjaleria perquè no pot estar a casa seua.

Mazón

Per ser honestos, en festes va ploure un dia, però ho vam salvar, i l’única nota discordant va ser l’intent del Partit Popular d’aprofitar el protocol festiu per blanquejar el negligent govern de Carlos Mazón. De fet, l’alcaldessa Carrasco increpava la gent que, lliurement, criticava Mazón al crit de «respecteu les xiquetes», quan qui no les estava respectant era ella, polititzant les festes de la Magdalena per fer-se una foto amb el seu cap.

Per si tenen dubtes, la mateixa gent que era a l’avinguda del Rei demanant la dimissió de Mazón va aplaudir les reines de les festes quan van arribar a visitar la gaiata guanyadora. Però això, Carrasco i el Partit Popular s’ho estan amagant perquè evidencia, una vegada més, que ens estan mentint.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló