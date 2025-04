Airbnb daña a España más que Trump

Trump impone, Europa negocia. A tenor del escándalo de las medidas proteccionistas de Washington, la reacción debió ser expulsar a los 70 mil soldados estadounidenses desplegados en el viejo continente. Esta iniciativa no ha sido ni considerada por los gobernantes que, como Pedro Sánchez, fruncen el entrecejo ante la osadía trumpista. También ocultan que la esencia del discurso del miércoles en la Casa Blanca no son los aranceles de efecto ignoto, y que podrían obligar a los industriales a vender en España a precio asequible el aceite que exportan. El eje del parlamento de Trump es «quiero mucho a los japoneses, pero mis ciudadanos van primero». Que levante la mano quien discrepe de esta fórmula elemental.

Alquiler turístico

Trump solo mejora cuando se oye a sus críticos, que le culpan a la vez de servir al gran capital y de ir contra el gran capital. En la realidad próxima, el monstruo de la Casa Blanca no es el norteamericano más nocivo. Airbnb, nacida en San Francisco, daña más a España que el trumpismo. Al margen de oportunistas discursos en que critica a la plataforma de alquiler turístico, Sánchez no ha adoptado ni una medida al respecto. Se dirá que es imposible, salvo que la Nueva York antitrumpista ha prohibido Airbnb sin generar demasiado escándalo, y el New York Times, que se presenta como capitel progresista titula ecuánime que Barcelona se convierte en el centro del problema de la vivienda en Europa. ¿Algo que añadir desde el Gobierno?

En el asunto elemental de la vivienda, Sánchez ha desamparado a sus conciudadanos, obviando las medidas concretas para favorecer a depredadores como los fondos buitre. Ahora se rasga las vestiduras, no sea que sus votantes comprueben que solo defiende a los privilegiados. Es posible que Trump conduzca al planeta al suicidio a velocidad de colisión, Europa prefería la cámara lenta.

Periodista