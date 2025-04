Cuánto crimen, caramba

¿No están ustedes cansados de tanto crimen en la ficción? Uno se va a la librería y casi todas las novelas son negras, policíacas, thrillers. Pone Netflix y las películas, las series, hasta los documentales, solo hablan de asesinatos y homicidios. Investigaciones policiales, detectives privados, aficionados que resuelven casos imposibles. Todo gira en torno a la muerte violenta.

No seré yo quien diga o piense que eso de morirse a manos de otro carezca de importancia, pero, en serio, ¿hace falta que la ficción contemporánea esté tan llena de sangre, envenenamientos y demás maneras, más o menos sórdidas, más o menos elegantes, de matar?

Ya no me apetece ver películas donde salgan cadáveres, ni leer novelas de intriga. Prefiero saber de la vida cotidiana de, qué sé yo, un carnicero o un vendedor de peluches que del comisario de turno. Me es más interesante un problema en una comunidad de vecinos que atrapar a un serial killer. Si nuestra civilización colapsase y dejasemos como vestigio la ficción que desarrollamos, la gente del futuro que nos estudiase pensaría que nos íbamos matando día sí, día también. Me agota tanto crimen. Hace que cuando voy en el ascensor pulse el botón para ir a mi piso con un bolígrafo, para no dejar huellas. Que use navegadores TOR para evitar que me rastreen en internet. Mentira. Aunque hay mucho capullo por ahí suelto, mis ganas de matar, hoy, andan bastante contenidas.

Los autores clásicos de novela negra, con cierta elegancia o con ánimo gamberro, mataban y resolvían crímenes en ciento cincuenta páginas. Ahora las editoriales exigen mínimo quinientas para publicar con ellos. Además, nos obligan a saber de los problemas y vicisitudes del policía a cargo de la investigación. Sus traumas de la infancia y los devaneos amorosos que padece.

Libros

Los detectives tienen perro, son vegetarianos y hacen yoga. Ya no fuman ni beben, no les seducen sus clientas ni se ven envueltos en tiroteos en bares sórdidos. Sin embargo, a los lectores parecen no bastarles las obras cortas, las películas de duración comedida. Un asesinato, una investigación más o menos ingeniosa, la resolución del caso. Pim, pam, pum. Antes que desperdiciar mi tiempo en leer las quinientas páginas de las obras criminales de moda, estas últimas semanas invertí mi tiempo de lectura en adentrarme en cinco libros magníficos: Y eso fue lo que pasó y Valentino, de Natalia Ginzburg; Jerusalén de Gonçalo M. Tavares; Ropa de casa, las memorias de Ignacio Martínez de Pisón, y En el valle, del italiano Paolo Cognetti (en este hay un crimen, pero es secundario). Cero asesinatos y cien por cien de disfrute.

Supongo que esto del gusto por los asesinatos y lo extremo dice algo de nuestra sociedad. Tal vez sea que queremos entender la criminalidad, quizá puro morbo y ya está. Puede que merezca la pena indagar sobre ese fenómeno sociológico. No es que la narrativa de este género se haya inventado en el siglo XXI, pero su pujanza ahora parece imparable. Estaría bien que viniera acompañada de una sociedad menos violenta, pero me da que no es así.

Editor de La Pajarita Roja