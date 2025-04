El arte de incomodar para despertar

El arte y las letras son, desde siempre, los vehículos más profundos y sutiles de la libertad. No hablo de una libertad externa, legal o política —que también—, sino de esa que nace desde dentro, desde la conciencia que despierta y se sacude la modorra de la costumbre, del miedo o del silencio impuesto. En este sentido, tienen una función profundamente ética: nos obligan a ver, a pensar, a preguntarnos por lo que parece dado, y por tanto inamovible.

John Berger decía que vivimos no solo nuestras propias vidas, sino también los anhelos de nuestro siglo. Y aunque pueda parecer una carga, tal vez sea más acertado mirarlo como una responsabilidad compartida, como una posibilidad. ¿Qué anhela nuestro tiempo? ¿Qué heridas quiere, o debe, sanar? Creo —y espero no estar solo en ello— que uno de esos anhelos es el de remover conciencias. De poner en jaque la indiferencia. De incomodar, si hace falta, para que algo se mueva. Porque lo contrario de la incomodidad no es la paz, sino la anestesia.

Y aquí es donde las palabras, la poesía, la pintura, la música, el cine... entran en juego con toda su potencia transformadora. No como simple ornamento, sino como instrumentos de revelación. Cuando Josep Porcar y Marta Vilardaga afirman que su proyecto editorial busca arriesgar, que quieren una poesía que incomode, lo que están haciendo es reclamar ese lugar incómodo pero vital que la literatura debe ocupar en una sociedad viva. Porque una sociedad que solo busca el confort de lo previsible y lo correcto, es una sociedad que ha dejado de preguntarse, de imaginar, de soñar.

La literatura incómoda, la que roza, la que pincha, es la que nos devuelve el espejo más honesto. No siempre queremos vernos reflejados ahí, pero es justo en ese reflejo donde se gesta la posibilidad de un cambio. Remover conciencias no es un capricho intelectual. Es un deber de todo arte honesto. Y si ese anhelo —el de agitar, el de despertar— está aún presente en nuestro siglo, entonces no todo está perdido. Al contrario: todavía estamos a tiempo de mirar, de pensar, de ser libres.

Porque como bien dijo Berger, la manera en que miramos determina lo que vemos. Y el arte, cuando es verdadero, nos cambia la mirada. Y con ella, el mundo.