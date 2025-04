L’habitatge als pobles d’interior, com Vistabella del Maestrat, és un repte majúscul. Paradoxalment, el municipi compta amb més de 828 cases, però només vora 200 estan habitades. Moltes estan velles i la propietat està molt fragmentada per herències. A més, la pressió turística ha disparat els preus, fent quasi impossible a joves i nous residents accedir a un lloguer assequible. Sense habitatge, no hi ha futur.

Des de l’Ajuntament impulsem polítiques per revertir-ho: hem creat una borsa d’habitatges. Hem agilitzat i alleugerat tràmits per rehabilitacions i promogut habitatges socials amb el pla Recuperem Llars del Botànic. I també hem habilitat habitatges d’interés social per a mestres, metges, bombers i professions clau.

Per atraure nous habitants, fomentem el teletreball amb un coworking gratuït, conciliació laboral i familiar, activitats esportives i gimnàs gratuït. També impulsem l’ocupació amb la municipalització de serveis públics i iniciatives del Labora. Sabem que el problema de l’habitatge requereix polítiques transversals que connecten habitatge, ocupació i serveis. Fixar població implica garantir condicions dignes per viure i treballar. Només amb una estratègia integral revertirem el despoblament.

Manifestació

L’accés a l’habitatge és clau per al futur de Vistabella i dels nostres pobles, per això animem a eixir al carrer i participar en la manifestació pel dret a l’habitatge d’esta vesprada a la ciutat de Castelló. És hora de reclamar solucions duradores.

Alcalde de Vistabella