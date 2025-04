Caminem amb Jesús

Estimat xiquet, estimada xiqueta del Moviment Infantil Diocesà:

Quina alegria poder compartir amb tu una nova Trobada del MID en la nostra diòcesi, al voltant dels teus catequistes, els teus familiars i, per descomptat, el Senyor… el teu millor amic!

El lema d’enguany –que, a més, és especial perquè és Jubilar– ho ha pensat Ell per a tu, i per això ho escriu amb el teu nom per a demanar-te el seu major desig: Caminem junts plens d’esperança. Saps que, juntament amb la fe i l’amor, l’esperança és una virtut molt especial de la vida cristiana? (cf. 1 Cor 13, 13).

D’aquí poc, rebràs la Primera Comunió i segur que estàs desitjant que arribi aquest dia. Per cert, li has fet lloc ja a Jesús en el teu cor i en la teva vida, perquè es quedi per sempre al teu costat i mai se separi de tu? Jesús vol caminar amb tu, saber-te prop de la casa seva i escoltar com li penses, li pregues o li cantes cada vegada que estàs prop d’Ell. I, per això, avui fem camí com a pelegrins des de la Catedral de Tortosa fins al Seminari Diocesà, pugem al cim de la muntanya per a estar més prop de Déu. I ho fem plens d’esperança i il·lusió, com a amics i germans, per a recordar-te que no sols ets l’alegria dels teus pares, de la teva família i dels teus amics, sinó que, també, com va dir el Papa Francesc en la I Jornada Mundial dels Infants, «ets l’alegria de la humanitat i de l’Església, on cadascun és com una baula d’una llarguíssima cadena que s’estén del passat al futur i que cobreix tota la terra».

Bondat

Per a això, has d’estar molt unit a Jesús, aprendre a ser com Ell, seguir els seus passos i oferir al món els dons que Ell t’ha regalat. El primer d’ells, per descomptat, ha de ser la bondat, que és l’expressió primera de l’amor.

T’animo a que, des d’avui i fins al dia que rebis l’Eucaristia, comencis a escriure-li una carta a Jesús on li vagis explicant el que desitges viure amb Ell: escriu-li cada dia un somni al seu costat, com t’imagines el futur si el tens prop teu i què vols que vagi canviant en el teu interior per a semblar-te més a Ell. Caminem junts, tu i jo, de la mà del nostre millor amic Jesús, plens d’esperança.

Bisbe de la Diòcesi de Tortosa