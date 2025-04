En el Congreso de UGT-PV de la semana pasada, puse fin a mi actividad sindical durante los últimos 33 años, tanto en la Federación de Industria, como en la Unión Territorial, desempeñando diferentes cargos, lo que me permitió conocer los diferentes ámbitos donde se tratan las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. En un principio a nivel de empresa, con mi actividad en materia de elecciones sindicales, negociación colectiva, expedientes, conflictos, etc., pasando una situación muy complicada en nuestra provincia, como lo fue la crisis del 2008-2012, afectándonos de lleno por la incidencia en el sector productivo mas representativo, el sector cerámico. Mi participación fue mayoritariamente en el sector de esmaltes cerámicos, y siendo una situación muy delicada, los datos demuestran que la participación de UGT fue decisiva para reducir el número de trabajadores y trabajadoras afectados, y la mejora de sus condiciones, algo que teníamos muy complicado por la famosa Reforma Laboral que daba manga ancha a las empresas.

A fecha de hoy, muchos trabajadores afectados me siguen reconociendo el trabajo que se realizó entonces, y lo que es más importante, seguimos manteniendo una buena relación. Evidentemente habrá algunos que no opinarán lo mismo, pero, desde que empecé en esta actividad, he intentado, y creo que he conseguido, poner por delante de todo, incluido el sindicato, al trabajador, partiendo de una frase que dijo nuestro fundador Pablo Iglesias: «Al trabajador hay que decirle siempre la verdad, aunque a veces esa verdad no les guste». Es cierto que a veces decir la verdad te puede generar problemas, pero yo duermo con la conciencia muy tranquila, porque el tiempo pone a cada uno en su sitio.

Plantilla escasa

La segunda etapa de mi trayectoria fue en el ámbito institucional, participando en diferentes Comisiones Ejecutivas y Comisiones de Control de la Administración Pública, donde estamos presente los sindicatos mas representativos. Y tengo que reconocer que la opinión que se tiene de esos organismos desde fuera, a cuando lo conoces in situ, es totalmente diferente. No se valora, el trabajo que realizan los trabajadores y trabajadoras de organismos como el INSS, Labora, SEPE, Inspección Provincial de Trabajo... todos ellos afectados por una plantilla evidentemente escasa, suponiendo un sobre esfuerzo de todos y todas, sobre todo en épocas como las pasadas recientemente. Vaya desde aquí mi reconocimiento a su implicación.

Asimismo también he participado, como representante sindical, en Comisiones de Mutuas, Parques Naturales, Pactos territoriales de Empleo, Consejos Sociales de UJI y ayuntamientos.

Agradecimiento

De todo lo anterior, a nivel laboral, e institucional, lo mejor que me queda es la relación con varias personas, muchas, que será para toda la vida.

Como evidentemente no me puedo despedir de todas ellas, quiero agradecer a Mediterráneo la posibilidad de hacerlo desde esta tribuna, en la cual he estado participando los últimos años.

Gracias a todos y todas por vuestra colaboración, afecto y amistad.

Exsecretario general de UGT Comarques de Castelló