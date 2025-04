Castelló paga les misèries de Mazón

No hi ha res més frustrant que vore Castelló utilitzada com a moneda de canvi per a la supervivència política de Mazón . Els pressupostos de la vergonya, els pactats pel PP de Mazón i Barrachina i l’extrema dreta més rància ens condemnen a la irrellevància, a una legislatura perduda, sense projecte, sense inversions, sense futur.

Perquè siguem clars, Mazón no governa, Mazón obeeix per a mantindre’s en el càrrec i no perdre l’aforament que el protegeix de la Justícia. I ha tragat amb tot. S’ha venut a Vox assumint el seu discurs negacionista i racista i aplicant retallades ideològiques en sanitat, educació, cultura i, el que és pitjor, acceptant que Castelló siga una província de segona.

Retallades

Enguany les retallades s’agreugen i ja rebem un 31% menys del que ens arribava amb el Consell de Ximo Puig.Ho traduiré ara en projectes. No tindrem cap avanç en les obres de l’Hospital General, ni es mouran les màquines a la ronda oest. Tampoc es construirà cap residència ni s’activarà cap mesura contra el despoblament. Castelló paga la factura i les misèries de Mazón.

Però que pressuposten menys no és el més greu. Perquè si després no executen el que tenen previst, la retallada és doble. Ho hem vist l’any passat, quan dos de cada tres euros consignats s’han quedat agarrant pols.

Al PP i Vox no els importa Castelló. Ens han venut, i nosaltres ho pagarem amb menys serveis i menys oportunitats. No podem resignar-nos a ser irrellevants. Necessitem un canvi, i eixe canvi només pot vindre des de les urnes. Volem una legislatura per a avançar. Volem que Mazón se’n vaja. Volem votar.

Secretària d’Organització del PSPV de Castelló