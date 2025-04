Treballar en el present, pensar en el futur

Hi ha una dita que afirma que «qui no guarde quan té, no menja quan vol». El significat és clar i ras i pot ser aplicat a totes les situacions de bonança al llarg de la vida. Bàsicament, promou l’estalvi, però també a les necessàries previsions d’un futur sempre incert. Un advertiment, una proposta de reflexió, per als que tindran la sort de viure o sobreviure en una edat avançada i no estan en una residència de majors en Madrid. També un suggeriment i recordatori per als polítics de nova planta, els que volen fer carrera, perquè ells són els que hauran de resoldre la necessitat de milers o milions de persones que hauran d’entrar en establiments residencials d’assistència.

La població envellís, i antigament, en l’època dels meus pares, les filles s’encarregaven de tenir cura dels seus pares i sogres. Anaven a sa casa i feien les faenes domèstiques, o els pares entraven a viure en casa dels fills o filles, o es feia un repartiment temporal entre germans i germanes amb els perjudicis o benefici que això podia portar a la família. Avui és molt difícil fer-ho, en un futur serà impossible.

Cotitzar

Cal puix, treballar ara a fer residències o formes d’atenció públiques per a persones majors amb minvats ingressos, perquè a les residències privades, sols podran entrar aquells que tinguen ingressos elevats o complementant els minvats ingressos amb subvencions públiques. Cada vegada, la gent comença més tard a cotitzar, les pensions seran més insuficients a la seua jubilació o incapacitat sobrevinguda. Les pensions privades cada vegada són per a grups més reduïts de població. En conclusió, seran els municipis, les autonomies i el mateix estat central els que hauran de crear amb suficiència els serveis residencials i assistencials a majors.

De tal manera que no tornen les germanetes de la caritat, que cal reconéixer feren un gran treball d’assistència, davant la inoperància de l’estat, però no deixava de ser un últim recurs per a la població major sense mitjos personals ni familiars per atendre’ls. Cal pensar en unes residències amb serveis mèdics i assistencials especialitzats en geriatria o en minusvàlues, cal pensar en un estat social de dret i de fet.