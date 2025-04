Habitatge i futur

Sé que l’habitatge és un problema que preocupa a moltes persones. A mi també. Per això un dels principals objectius d’esta legislatura és abordar esta qüestió. Abans de començar vull deixar clar que les competències en habitatge són autonòmiques i, per tant, és la Generalitat Valenciana qui ha de plantejar mesures concretes que beneficien a la gent i no als de sempre. Tot i les limitacions que tenim a l’Ajuntament, sí que estem actuant dins de les nostres possibilitats.

Un exemple és la construcció de tres vivendes de titularitat municipal en el barri Toledo. Sabem que tres habitatges no són suficients, però sí que és un dels primers passos d’una clara aposta per ampliar el parc municipal de vivenda pública dins dels nostres recursos i competències. El projecte d’execució ja està aprovat i ja estem ultimant la redacció dels plegs per a licitar les obres. La inversió total és de 384.000 euros i volem que comence en els pròxims mesos, perquè quan abans la nostra ciutat dispose de més vivenda pública, digna, assequible i accessible a la ciutadania.

Esta actuació és possible gràcies que el Govern del Botànic ens va concedir en 2023 una ajuda per a rehabilitar habitatges i destinar-los a lloguer social. Dos anys després ja tenim el projecte i d’ací a pocs mesos començaran les obres, que tindran una dura de huit mesos. Mentre l’anterior govern valencià llançava estes línies de subvencions, l’actual Consell ni està ni se l’espera en el tema de l’habitatge. De fet, el pressupost que el PP ha pactat amb Vox retalla més d’un 20% les partides de vivenda i quasi el 50% la inversió real en este àmbit. Les seues prioritats són altres…

Per això, com ja he fet en altres espais, reivindique més suport de la Generalitat Valenciana als ajuntaments per fer front al problema de l’habitatge. No és un capritx, és un dret de les persones. Fa uns mesos Mazón va presentar a bombo i platerets el Pla Viu (Vive, perquè el PP mai gasta el valencià). Després d’aquell anunci no hem tornat a tindre cap notícia. La conselleria té un terreny en el barri de la Moleta per a construir vivenda pública i l’Ajuntament també ha posat a la seua disposició un terreny al costat de la Colonia Sant Antonio. Doncs no hem tingut cap resposta.

Jo continuaré reivindicant a totes les administracions que invertisquen en habitatge a la Vall d’Uixó. És el mateix que hem treballat fins ara. I el projecte de regeneració urbana del barri Colonia San Antonio és un molt bon exemple. Fins i tot el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, l’ha posat en valor en un fòrum sobre fons europeus. I és que ja està en marxa la rehabilitació de 96 habitatges dels blocs dels carrers A, B i C, i de 17.000 m² d’espai públic en el seu entorn.

Hem fet un gran esforç perquè estes obres siguen una realitat, superant molts entrebancs i pals en les rodes. Però des de la participació ciutadana, el diàleg, el consens i el treball constant hem aconseguit començar-les i que avancen a bon ritme. Mentre altres ajuntaments han renunciat a esta subvenció per la càrrega de treball que suposa, a la Vall ens hem implicat per fer-lo realitat, perquè era molt necessari regenerar la Colonia San Antonio.

Este projecte no és un problema ni un enfrontament dels uns contra els altres. És una iniciativa que millora esta zona. I si millora esta zona millora tot el barri i també tota la Vall. Perquè és un problema que el 23% dels habitatges d’estos blocs estiguen buits mentre no hi ha oferta de lloguer a la nostra ciutat. Si invertim diners en esta zona és perquè esta situació es puga revertir i siga atractiva per a atraure nous habitants al barri. I s’està aconseguint, perquè ja s’han formalitzat o estan en procés cinc operacions de compravenda d’habitatges que estaven buits.

Una estratègia de regeneració més àmplia

A més esta és la primera fase d’una estratègia de regeneració urbana del barri més àmplia, amb la qual pretenem arribar a 507 habitatges i 35.000 m² d’espais públics. Això vol dir que ens ho prenem seriosament. Ens preocupa la qüestió de l’habitatge i farem tot allò que estiga en les nostres mans per a ajudar la ciutadania a tindre més oferta de lloguer i compra accessible en la nostra ciutat, perquè vull que els vallers i valleres construïsquen els seus projectes de vida ací.

Per això tinc un projecte de ciutat sòlid i estable que està transformat la Vall i preparant-la per al futur. Estem en un bon moment i això es nota. En l’últim any hem crescut en població i tenim en marxa obres de les quals es portava parlant anys però mai arribaven. Una és esta de la Colonia San Antonio. Altres són la de l’ampliació de l’edifici de l’ajuntament, la construcció del nou CEIP Rosario Pérez o el segon pavelló poliesportiu. A més, estem tramitant l’ampliació del polígon industrial, que atraurà noves empreses i crearà nous llocs de treball, provocant també el creixement de la ciutat. Anem pel futur!