El govern ‘dels millors’, el govern dels ineptes

El Consell de Mazón no pot durar cap minut més. I no ho dic com a política, ho dic com a ciutadana valenciana que no oblida (ni perdona) com, davant una emergència històrica com la del 29 d’octubre, el president i el seu govern van optar per desaparéixer. Literalment.

Cada dia que passa coneixem més detalls del que feia (i no feia) el govern valencià i la ràbia se’ns desborda. No estaven quan més se’ls necessitava. Mentre Mazón s’ho empassava tot a El Ventorro, la gent s’ofegava; mentre el conseller d’Educació se n’anava a dinar a Alacant, les escoles continuaven obertes; mentre la vicepresidenta Camarero deia «jope», l’aigua entrava a les residències... Res tan greu com per a canviar de plans. Imperdonable.

Cagada

Per acció o per omissió, Mazón va permetre que aquell dia no es fera el que tocava. No hi havia suficient personal per a vigilar els barrancs i protegir la població. El 112 va col·lapsar. La consellera del govern dels millors no tenia experiència. I el pitjor, l’avís va arribar tard per l’absència del president al Cecopi. Una cagada que ara volen tapar esborrant imatges de vídeo, ocultant dades, negant-nos els registres de trucades, etc. Però sabem que la veritat acabarà obrint-se pas.

Estem fartes de vore un govern valencià paralitzat, obstinat en salvar-se, mentint compulsivament i culpant tothom, perquè sí, la culpa, per al PP i Vox, és de tots, excepte de qui té la competència d’Emergències. Quina vergonya.

Mazón, Feijóo i Abascal són, ara mateix, les tres persones que sustenten aquest govern, el dels ineptes. Són un perill públic. Volem votar i que com més prompte se’n vagen, millor.

Vicesecretària general del PSPV-PSOE de Castelló