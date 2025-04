Aulas, no excusas

En Burriana llevábamos años viendo pasar los días con más de mil alumnos en barracones, como si la educación pública pudiera quedarse en pausa. Como si la dignidad pudiera congelarse en un solar a medio hacer. Cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con las obras del IES Jaume I paralizadas desde 2022, con una adjudicación rota, una demanda encima de la mesa y cero soluciones.

Nos tocó remangarnos. No vinimos a heredar problemas, sino a resolverlos. A negociar, a reunirnos con todas las partes implicadas, a plantarnos donde hiciera falta. Lo hicimos sin ruido, pero con la firmeza de quien sabe que no se puede mirar hacia otro lado cuando hablamos del futuro de nuestros jóvenes.

Y hoy podemos decirlo: el proyecto sigue adelante. La Generalitat valenciana ha aprobado la modificación de competencias que permitirá reanudar las obras, con una inversión de más de 22 millones de euros. Será un centro puntero, eficiente, sostenible, con energías renovables, placas solares, climatización eléctrica, recogida de aguas pluviales y un diseño orientado al aprovechamiento de la luz natural. Como debe ser. Una infraestructura pensada para el siglo XXI.

Pero, sobre todo, será un instituto de verdad. No más aulas prefabricadas. No más parches. Porque los alumnos del Jaume I y sus familias no merecen menos.

Esto es, sin duda, la noticia de la legislatura. Porque no se trata solo de ladrillos: se trata de responsabilidad. De cumplir. De estar a la altura. Y lo estamos.

Mientras otros hacían promesas, nosotros desbloqueamos el conflicto, protegimos los intereses de los ciudadanos y encontramos una salida que recupera el tiempo perdido. Con trabajo técnico, con criterio jurídico y con sentido común.

Crecimiento

Burriana merece infraestructuras que acompañen su crecimiento como ciudad. Institutos que preparen para el futuro, no que vivan anclados en tiempos pasados. Esto no es solo una obra: es una decisión política valiente, que devuelve la esperanza a toda una comunidad educativa. Y es una muestra más del compromiso que este equipo de gobierno tiene con su gente: hacer que las cosas pasen.

Nosotros no venimos a quejarnos de nada. Venimos a dar soluciones. A construir aulas, no excusas.

Alcalde de Burriana