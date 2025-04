Coches Tesla

La verdad es que el diseño de los coches eléctricos Tesla nunca me ha gustado mucho y la compra de un coche eléctrico chino no me es muy fiable. Tampoco la falta de infraestructuras de recarga rápida hace que me atraiga demasiado la compra de uno. Y después de ver a Elon Musk brazo en alto, bien estirado y con la mano desplegada, la cosa no ha ido a mejor.

Por mi trabajo me toca coger el coche casi todos los días e ir por la A-7. Arriba y abajo. Me cruzo muchas veces con teslas. Y me producen bastante rechazo después de que quien hace negocio vendiéndolos se haya posicionado tan claramente con la forma mas casposa y radical de hacer política contra Europa.

Las ventas de Tesla en Europa han caído en 2025, con descensos de hasta 49% en el primer trimestre. Esta caída se produce a pesar de que el mercado de vehículos eléctricos está creciendo. Por lo tanto, no soy al único que le está ocurriendo este rechazo a la marca.

Pegatina

Por eso hay propietarios que se han puesto una pegatina con la frase Compré mi Tesla antes de que Elon se volviera loco, como una forma de expresar la disconformidad con las acciones y que no tienen nada que ver con Musk. Esta frase ha generado comentarios en redes, donde los propietarios de Tesla expresan su desaprobación por el rumbo que está tomando la empresa y su dueño. Y, sobre todo, para mitigar reacciones de las vísceras de otros conductores. Como la mía. Que comprendo que no está bien. El coche no tiene ninguna culpa. Pero ¿qué quieren que le haga? El mundo está lleno de locos.

Urbanista