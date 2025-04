La inteligencia artificial, generativa o no, no va a decidir quién destaca. Eso seguirá dependiendo de nosotros. A medida que pasa el tiempo, acelerado desde la revolución encabezada hace ya dos años y medio por una disruptiva herramienta llamada ChatGPT, cada vez resulta más evidente que la diferencia no está en tener acceso a esta tecnología de impacto transversal, sino en saber emplearla. En cómo la integramos, en qué hacemos con ella. Porque lo decisivo ya no es si usamos la IA, sino cómo la usamos. Y, sobre todo, para qué y con qué fin.

Estamos entrando de lleno en una etapa donde las herramientas se democratizan y surgen más rápido de lo que se comprenden. Con novedades que no dejan de amontonarse. En una era donde cualquiera puede generar algo, pero más allá de la moda, la evidencia o la superficialidad, pocos saben o imaginan realmente para qué, con qué intención y con qué consecuencias emplear la IA. El acceso ya no es el reto. El criterio, sí. Y es ahí donde aparece la creatividad tecnológica, no como adorno, sino como ventaja competitiva. No basta con activar funciones: hay que tener una mirada. Una dirección clara. Una voluntad de aportar valor. No se trata de usar IA porque toca, sino de usarla porque sabemos lo que queremos construir con ella: es preciso entender cómo funciona y a su vez cómo nos puede aportar cosas prácticas.

Por delante

La IA generativa no es una amenaza ni una solución mágica. Es materia prima. Poderosa, pero inerte sin una idea detrás. Y esa idea no la da el modelo. La da quien piensa. Quien conecta. Quien decide. La creatividad no desaparece ni se traslada: se redefine. Y quienes sepan dirigirla con inteligencia artificial como aliada, irán por delante. Los que marcarán el ritmo no serán quienes más tecnología usen, sino quienes mejor la integren. Porque no se trata de adaptarse para no quedarse fuera, sino de ser parte de quienes transforman desde dentro.

La IA generativa no reemplaza el talento. Pero sí lo delata. Y, ahora que está en manos de todos, sabremos mejor quién tiene algo que decir. Y quién no.

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred. Profesor UJI