OrgullAlcorí

Ho dic alt i clar, sense complexos. Perquè a voltes ens costa valorar com cal tot allò que tenim. Ens ho mirem de prop i no en som conscients. Però valem molt. I ho hem de dir, i ho hem de creure. L’Alcora té passat, té present i, sobretot, té futur. Eixe amor propi col·lectiu, eixa manera d’estimar-nos i de fer-nos valdre, és la clau per a continuar avançant i per a dir-li al món, amb el cap ben alt, que tenim molt a oferir.

Som el bressol de la ceràmica a la província. Un poble que va ser protagonista de la història gràcies a la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda i que hui continua sent un referent internacional en el món de la indústria, la innovació i el disseny. Amb empreses que lideren, amb professionals reconeguts arreu del món. Amb una activitat econòmica que crea treball i obri portes a noves oportunitats.

I tenim l’Escal, l’única universitat de ceràmica d’Europa. Un centre formatiu que ens posiciona com a capital del coneixement en aquest àmbit. Formem els professionals del demà, ací, a casa nostra, i això no és qualsevol cosa.

També tenim un autèntic tresor que ens representa com cap altre: el Museu de Ceràmica. Un espai viu on conviuen història, tradició i creació contemporània. La ceràmica feta orgull. La nostra essència feta museu.

Però l’Alcora no és només ceràmica. Som cultura, patrimoni i arrels. Som la Rompida de la Hora, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Som la Festa del Rotllo, la Setmana Santa, la Pasqua. Som l’Albà, la Rècua Arriera, la Fira del Mussol, Sant Cristòfol, Sant Vicent i la Mocadorà... Festes i tradicions que no es troben en cap altre lloc. Úniques. Genuïnes.

Som també natura i paisatge. Amb muntanyes, sendes i racons que estimem i cuidem. El Castell de l’Alcalatén, els paratges de Sant Vicent i Sant Cristòfol, els pantans, i com no, les pedanies d’Araia i la Foia.... El nostre territori és part de qui som.

Tenim una manera pròpia de parlar, i n’estem orgullosos. Perquè jo no puge, jo puja. Ah! I a l’Alcora no som (ni volem ser) facilitaris. Reivindicar la nostra parla és defensar una manera de ser. També sent orgull del nostre comerç local, de l’hostaleria, dels negocis que cada dia obrin la persiana per a oferir-nos el millor. Dels qui emprenen i aposten pel nostre poble. Del dinàmic teixit associatiu (cultural, social, festiu i esportiu) que manté viu l’esperit de l’Alcora els 365 dies de l’any. Sí: l’Alcora està més viva que mai. Es nota en els carrers, en les nombroses activitats, en la implicació de la gent. Sent, a més, molt d’orgull per la nostra joventut. Valenta, reivindicativa i participativa.

També estic orgullós, per què no dir-ho? d’una manera de fer política: propera, sincera i compromesa. De governar des del poble, amb el poble i per al poble. Amb fets.

Atur

A l’Alcora hem assolit la xifra d’atur més baixa des de 2008. Creixem en població, atraiem empreses i generem confiança. L’any 2024 vam ser el municipi que més ajudes va rebre per a modernitzar els polígons industrials. Una aposta clara per enfortir el nostre teixit productiu, per millorar infraestructures i per ser més competitius. També hem rebut la subvenció més gran de tot l’Estat per a la rehabilitació del patrimoni històric: 3,3 milions, mitjançant el programa 2% Cultural. Un fet que constata que som exemple de recuperació patrimonial. D’allò que es pot aconseguir quan es creu en el valor de la nostra història i es treballa per protegir-la i donar-li vida.

Després de molt de treball, de no rendir-nos mai i de creure-hi de veres, hem fet realitat una cosa que semblava impossible: l’adquisició de l’antiga fàbrica Sanchis. Allí alçarem la futura residència de la tercera edat, entre altres projectes. Perquè cuidar la nostra gent gran és una de les millors maneres de fer poble. Per això, també hem posat en marxa un centre de dia de referència i hem creat la Càtedra d’Investigació Musical i Qualitat de vida amb l’UJI.

I seguim sumant i millorant serveis. Hem fet realitat la nova biblioteca, noves i millors infraestructures esportives i impulsem un nou IES Ximén d’Urrea. Creiem en un municipi inclusiu, amb projectes de regeneració urbana i accessibilitat real, com són les remodelacions dels carrers Sant Francesc, Enrique Grangel Girona, i les places del Convent i de l’Ajuntament... Som l’únic poble de la província integrat a la Xarxa Unesco de Ciutats de l’Aprenentatge, i cuidem especialment la infància, amb activitats educatives, culturals i lúdiques. També som referent estatal en benestar animal, perquè creiem que una societat justa es construeix, principalment, des del respecte als éssers vius.

I altra de les coses que més em fa sentir orgullós és la solidaritat de la nostra gent. Perquè davant qualsevol emergència, sempre hi ha un alcorí o una alcorina disposat a ajudar.

Hi ha moltes maneres d’estimar un poble. Però n’hi ha una que sempre és clara: sentir-te’n orgullós. I de l’Alcora, en tenim molts motius. Tots els motius. I en vindran més, perquè pas a pas, dia a dia, seguim fent camí junts.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló