Vila-real, més viva que mai

Fa uns dies i avançant-se dos anys a les eleccions municipals de 2027, el Partit Popular de Vila-real ha engegat la maquinària electoral amb presses i apostant de manera descarada per la demagògia i les mentides. En l’escenari del Teatre Tagoba (un edifici històric i únic que ells no volien adquirir i que ara han convertit quasi en sa casa) el PP de Vila-real (Partit Perill de Vila-real) va presentar la desafortunada campanya Mou Vila-real (Arre Vila-real); una proposta basada en tres eixos per a treballar per una ciutat segura, viva i preparada, evidenciant que aquells que aspiren a governar Vila-real no tenen ni idea ni els importa saber quina és la realitat que els envolta. Com diu el refrany, no hi ha més cec que aquell que no vol veure, i és molt fàcil desmuntar aquesta campanya prematura que el PP ha iniciat seguint les ordres del seu jefe Mazón.

Perquè no tinc cap dubte que si el PP està en mode campanya a tot arreu és per tapar el caos i les conseqüències de la nefasta gestió de la dana; acorralats per la Justícia, el seu únic objectiu és salvar a Mazón, coste el que coste, i salvar el pacte amb Vox en la nostra Comunitat que és qui governa de fet i des de l’ombra, manejant els fils de la titella Mazón, amb exigències que atempten contra la convivència futura, justícia social i drets humans.

Cada vegada estic més convençut que el PP de Vila-real no viu a Vila-real. Amb la seua obsessió per treballar només per al seu partit i no per al poble, són incapaços de veure la realitat que els envolta. És evident que tot és millorable, que tenim molts problemes y dificultats per avançar a la velocitat que ens agradaria, però donar l’esquena a una ciutat que està més viva i dinàmica que mai és una irresponsabilitat per part del PP de Casabó, Folgado, Barrachina i Mazón.

És ben fàcil demostrar el dinamisme de la nostra societat i la imparable activitat econòmica, cultural i social de Vila-real. Jo mateix, com a alcalde, els puc assegurar que en les últimes dues setmanes he assistit a desenes d’actes, molts impulsats per clubs, entitats, associacions o empreses del nostre poble, de la mà de l’Ajuntament de Vila-real. En l’àmbit esportiu, hem iniciat el Circuit de Carreres Populars de 2025 amb el 5K del Servei Municipal d’Esports, amb quasi 900 participants; hem donat alé al Club de Rugby Penyagolosa i els seus Dragons en l’ascens a segona territorial; hem estat al costat del Villarreal CF femení, que es juga la permanència; i també hem gaudit del millor futbol sala amb el VilaSport, entre moltes altres activitats esportives de primer nivell com la Villarreal Yellow Cup Easter 2025 i els campus esportius que han reunit a prop de 25.000 persones.

Hem compartit el berenar solidari amb els nostres joves del Consell de Xiquets i Xiquetes i també hem gaudit de la Setmana de la Salut, amb conferències, tallers, mostra de cuina saludable, i activitats en el Termet i Ermita de la Mare de Déu de Gràcia, el nostre pulmó verd, i el Centre de Congressos el Molí, on vam gaudir d’un matí de mindfullness. Una Vila-real molt viva també en l’àmbit dels congressos i esdeveniments, amb la fira Vilaciència, gràcies a l’esforç del col·legi Santa Maria, amb qui hem treballat de la mà des del primer dia. La nostra Policia Local també ens ha tornat a situar en el mapa nacional de la formació amb el congrés sobre delictes contra la propietat industrial.

Tamborada

Sense oblidar l’extensa programació de la Setmana Santa, que va començar amb més de 2.000 persones en la Tamborada del Diumenge de Rams, i que enguany hem ampliat amb iniciatives com l’exposició sobre art escultòric medieval de la mà de la Fundació Pro Monestir i Basílica de Sant Pasqual o la presentació de les noves indumentàries de la Guàrdia Romana de la nostra Confraria de la Sang. Els espectacles de l’Abonament cultural, concerts de l’orquestra Art Creare, La Lira, el Taller d’interpretació Musical Guitarrista Manuel Babiloni, les activitats amb motiu del dia de la República, el tardeo benèfic dels Cavallers del Pilar, el Festival Missioner de la Puríssima, la Festa de la Diversitat o els premis del Certamen Artístic de la Fundació Joan Simó són només una pinzellada de tot el que hem viscut en les últimes setmanes.

Una Vila-real amb cor de poble que construïm dia a dia entre tots i totes. No debades, seguim donant la benvinguda a nous col·lectius, com l’Associació Cultural de Peruans en Vila-real. Aquest cap de setmana tindrem la Fira d’Abril, el Concurs de Cavalls de Pura Raça Espanyola, la projecció de la sèrie Cromaescope, del director Álvaro Beltrán, i ens prepararem per a les festes de Sant Pasqual amb el Pregó i imposició de bandes a la reina i dames de 2025. Seguirem celebrant la Pasqua al Termet, amb activitats per als més menuts. A més, la nostra Coral Sant Jaume competirà a Madrid per ser la millor coral d’Espanya en el concurs Progreso Musical. I mentrestant, el PP de Vila-real ni està ni se l’espera. Ells, en el seu planeta. Nosaltres, seguirem lluitant contra la demagògia i la mentida i seguirem treballant sense descans per la nostra ciutat, una ciutat que coneixem i que vivim. Vila-real, sempre primer.

Alcalde de Vila-real