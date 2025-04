Es evidente que el president Mazón y la exconsellera Pradas, además de incompetencia, van sobrados de desvergüenza. Y lo digo, no por ofender, sino porque es lo que demuestran cuando después de morir más de 200 personas y sabiendo que tenían el poder político e institucional, la competencia y los medios para remediar o paliar en parte el drama de la dana, no solo no los ejercieron (uno por no estar y la otra porque no sabía), sino que, encima, aún no asumen la responsabilidad y echan las culpas a otros. Pero si quieren peor aún, les aseguro que también es posible: uno de ellos, Mazón, violando la razón y todos los códigos (políticos, éticos, humanos…) aún se aferra al cargo y quiere seguir representando, como president de la Generalitat, a los pueblos, familias y personas a las que ha traicionado y ha sido desleal.

Himno

Por cierto, por desgracia y con tristeza, pero con la voluntad de seguir hablando con verdad, cabe advertir que los valencianos estamos acostumbrados a que presidentes del PP nos sometan a este tipo de felonías. Solo tienen que recordar, además del de Mazón, los nombres de Zaplana, Olivas y Camps. Directa o indirectamente implicados en la corrupción, ninguno de estos cumplieron con su amado himno: me refiero a eso de que, su gestión no ofreció glorias a España ni posibilitó que del taller y del campo resonaran cantos de amor.

Ante todo, y antes de acabar, quisiera hacer un pequeño llamamiento: digo, simplemente, que la justicia que necesitamos como valencianos no puede depender exclusivamente del juez o la jueza de turno, también tiene que salir, fundamentalmente, de nuestro voto en las urnas.

Analista político