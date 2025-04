El último gigante

Hace unos días falleció Mario Vargas Llosa. Me enteré de madrugada porque muchos días ando a las tantas de la mañana ya despierto, sumido en una rutina que hasta a mí me resulta extraña, pero que ya dura años. Casi mi primer pensamiento al enterarme es que ya tenía columna para esta semana. Luego llegó el ruido: un mar, qué digo un mar, un océano de obituarios inundaron las redes, los periódicos y la televisión. La recopilación de artículos daría para varios libros. Todo el mundo decía la suya.

Luego pensé que hace poco ya escribí de actualidad literaria. Aunque no haya alcanzado tanta repercusión, el libro que nadie ha leído de Luisgé Martín también se ha llevado, sino un océano, al menos un lago grande de opiniones. No me gusta dar la brasa tan seguido sobre un tema de actualidad, aunque trate de literatura, sección de la vida que posee una gran importancia en mi vida. También se murió el papa Francisco, por ejemplo, un tipo que me caía bien, pero del que, en general, poco puedo decir.

Eso hizo que decidiese no escribir una columna sobre el Nobel peruano. De hecho, hice una basada justo en eso, en la que, muy a mi manera, acababa hablando básicamente de lo que quería eludir.

Pero sentí que carecía de lógica, que no podía pasar de puntillas por un acontecimiento de tal magnitud. Vargas Llosa era una leyenda literaria viva. Tras su muerte, en castellano al menos, ya no queda nadie que pueda medirse con él en importancia. El boom de la literatura latinoamericana carece de integrantes vivos. Elena Poniatowska, César Aira, Enrique Vila-Matas, Juan Gabriel Vasquez, Javier Cercas, Antonio Muñoz Molina… no parecen nombres tan grandilocuentes como los del recientemente fallecido y los otros integrantes de aquel movimiento literario que puso el español en la primera línea de la literatura mundial. Gabriel García Márquez (también premio Nobel de Literatura), Carlos Fuentes, Julio Cortázar. Estos tres junto al reciente finado se presentan como gigantes frente a liliputienses si los comparamos. Nadie ha tomado su relevo ni se intuye que pueda lograrlo.

Leer

No voy a hablar de la separación entre el artista y su persona. Hace un par de semanas ya me pegué con el mundo a tenor de El odio. Ahora, como hice entonces, solo me apetece recomendarles que lean. Que entren en las novelas del peruano y se olviden de todo lo que hay fuera de ellas. Que no miren si hay afinidad política o moral con quien escribió algunas de las páginas más relevantes de los últimos cincuenta años.

Un consejo tan simple y lógico me suena estúpido, por obvio; parece un cliché. El estallido mediático acerca de la figura del autor ha sido tan grande que nadie llegará a sus páginas con inocencia. Espero que muchos ya hayan pasado por sus textos antes. Diga lo que diga ese ruido, de las obras de Vargas Llosa se seguirá hablando dentro de 100, 200 años, y sus veleidades personales, sus opiniones y acciones vitales quedarán en el olvido rápidamente. Igual que casi todos los que hablamos de él.

Digan lo que digan, cayó un gigante, de los que ya no quedan.

Editor de La Pajarita Roja