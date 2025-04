Les universitats escoltem, amb massa freqüència, una afirmació que no sempre coincideix amb la realitat, almenys no amb el caràcter categòric que se li vol atribuir. Em referisc al fet d’afirmar, com dic amb caràcter general, que l’oferta acadèmica no està actualitzada i no s’adapta a les demandes socials.

Comence pel final. Moltes vegades les demandes socials es confonen exclusivament amb les demandes del mercat. No hi ha cap dubte que les universitats formem al nostre estudiantat amb la vocació que es puguen incorporar al mercat laboral, però la formació universitària va més enllà de les capacitats tècniques. Incorpora també competències transversals, com la creativitat, l’emprenedoria, el treball en equip o la perspectiva ètica, i una visió integral per tal d’aconseguir que, a més de professionals qualificats, l’estudiantat universitari desenvolupe el sentit crític de la realitat que els envolta i es convertisquen en agents de canvi.

Al fil d’aquesta reflexió, també vull aportar algunes dades que avalen la formació universitària com a garantia de futur. Dels 3,6 milions llocs de treball creats a Espanya entre 2014 i 2023, més de 2,4 van ser ocupats per persones amb educació superior (de la qual la formació universitària representa quasi el 80%). Entre 2013 i 2023 s’han creat 437.000 ocupacions netes noves per a joves entre 22 i 29 anys i quasi el 80% han sigut exercides per universitaris. Igualment, la taxa d’ocupació i el nivell salarial dels titulats espanyols millora en proporcions equiparables a les de l’OCDE. Una dada que valida el QS Graduate Employability Ranking, en situar al Sistema Universitari Espanyol en una posició destacada, amb 15 universitats entre les 300 millors del món.

La Universitat Jaume I ha demostrat en aquests últims anys un compromís ferm amb la renovació de la seua oferta acadèmica per tal d’adaptar-se a les demandes socials i ser atractiva per a l’estudiantat. Aquesta política institucional s’ha traduït en la incorporació de nous títols de grau, on concentrem el nombre més gran d’estudiantat, i passarem de 32 en 2018 a 38 graus en el curs 2025-2026. Així, s’han incorporat graus com el de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport; Intel·ligència Robòtica; Màrqueting; i Bioquímica i Biologia Molecular, als quals se sumaran a partir del pròxim curs els de International Business Economics i el doble grau en Mestre o Mestra en Educació Infantil i Primària.

L’esforç d’oferir la millor oferta acadèmica possible a l’entorn social també s’ha traduït en la incorporació de màsters, i la renovació profunda de plans d’estudis, una renovació que en el cas dels graus culminarà en juny i que, a més de l’adaptació legal al decret d’organització d’ensenyaments universitaris i assegurament de la qualitat, ha suposat una oportunitat per a actualitzar continguts a una realitat canviant i molt marcada per la transformació digital. Paral·lelament, l’UJI també ha renovat la seua oferta de màsters amb la mateixa sensibilitat que en els graus, és a dir, adaptar-nos a la realitat del teixit social i productiu, posar a l’abast de la ciutadania una formació especialitzada i de qualitat.

Aquesta voluntat de fer de la formació universitària una oportunitat de futur també s’ha projectat en la incorporació de propostes formatives més flexibles i amb vocació de facilitar el reciclatge professional, com les microcredencials, o altres com la formació dual i el doctorat industrial que apropen encara més l’educació universitària i l’experiència pràctica en entorns empresarials per tal de respondre a necessitats mútues a través de la formació.

Sentit global a la missió de l’UJI

Tot un seguit d’iniciatives i accions que donen un sentit global a la missió formativa de la Universitat i atenen les demandes socials, incloses les necessitats del teixit empresarial, per a garantir una formació integral, facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida i fer del nostre campus un espai d’oportunitats. Òbviament, sempre hi ha marge de millora, però això passa, entre altres qüestions, per un finançament suficient i pluriennal que ens permeta una planificació a mitjà i llarg termini i per simplificar els processos d’acreditació i autorització de títols, sense renunciar a la garantia de qualitat que se li ha d’exigir a la formació universitària.

Rectora de l’UJI i presidenta de CRUE Universidades Españolas