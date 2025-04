L’orgull de ser de la Vall

En la Vall som molt d’autoflagel·lar-nos. A vegades ens costa treure pit de la nostra ciutat i dels vallers i valleres. Som molt de dir el que ens falta o el que no tenim, en lloc de les coses bones. Per això, els Premis Sant Vicent Ferrer-Ciutat de la Vall d’Uixó són una molt bona notícia i ens recorden que a la nostra ciutat tenim molt de talent. Enguany ha sigut una edició amb molta joventut i, com sempre, una bona mostra de la nostra riquesa com a poble i de l’orgull valler.

Em permetran que comence pel premi extraordinari, per a la tennista Sara Sorribes Tormo. Un exemple d’esportista i també de persona, com ha demostrat fa uns dies amb el comunicat d’anunci d’una parada en la seua carrera esportiva (encara no sabem si temporal o definitiva). L’estiu passat va fer història amb la seua medalla de bronze als Jocs Olímpics i això l’ha fet mereixedora d’este premi. Des d’ací vull donar-li en nom de tota la Vall molta força i molt d’ànim i agrair la seua valentia, perquè ha posat el focus en la salut mental i en la necessitat de parar. Totes les persones ho hem patit o ho patirem al llarg de la nostra vida i tindre referents així ajuda a normalitzar i fer visible esta realitat.

El premi al compromís cívic enguany ha sigut per a Dolça Moliner, Pilar Gor i Cristina Varea. Tres mestres que van impulsar l’aula de comunicació i llenguatge del CEIP Eleuterio Pérez. Com han destacat en el seu discurs, cal apostar per l’educació pública i per la inclusió de tot l’alumnat. Tenim la sort que totes les escoles de la Vall siguen públiques, perquè es garanteix la igualtat d’oportunitats i la inclusió també dels xiquets i xiquetes amb dificultats. Són tres dones que porten anys treballant per a aconseguir-ho des del món educatiu. Un exemple.

Com també ho és Ovidi Martí, el guanyador del premi Arreu del Món. Un jove valler que ara mateix viu i treballa a Àmsterdam i que és una de les promeses més importants de la música en l’àmbit nacional i internacional. També una vida dedicada a la música és la de Vicent Talamantes, premi al mèrit cultural i una de les veus de la Vall. Quantes vegades hem sentit l’himne de la Vall en la seua veu? Més de 50 anys de trajectòria l’han fet mereixedor del guardó.

La joventut ha sigut enguany protagonista, ja que el premi a l’emprenedoria ha sigut per a Fran Villalba, valler que ha creat i dirigeix una de les empreses tecnològiques amb més projecció del món. La digitalització és un factor clau per a la nostra societat i la seua empresa ha apostat per la seguretat i la privacitat de dades en el núvol. Un altre exemple de com els joves tenen formació i capacitat de treball per a millorar el món en el qual vivim, en este cas a través de la tecnologia. Per últim, José Francisco Abad ha rebut el guardó al mèrit esportiu per tota la seua trajectòria, ja que ha sigut el futbolista valler que més partits ha jugat en primera divisió i ara forma als més joves en la nostra UDE.

Un procés obert i transparent

És important recordar també que estos premis van obrir fa uns anys el procés de candidatures a tota la ciutadania. Esta decisió va donar un pas més en la transparència i la participació, perquè permet que qualsevol persona propose aquells vallers i valleres que, al seu parer, mereixen ser reconeguts amb aquest guardó.

D’esta manera, democratitzem el reconeixement i el fem més just i representatiu. I els premiats i premiades són el millor reflex d’un poble que, encara que a vegades dubta de si mateix, té moltíssim per oferir. El camí cap al futur es construeix amb exemples com els que hem guardonat enguany, que ens ensenyen que el treball, la passió i el compromís donen fruits.

Els Premis Sant Vicent Ferrer-Ciutat de la Vall d’Uixó s’emmarquen dins de les festes patronals en honor a Sant Vicent Ferrer, unes festes que combinen tradició, cultura i emoció en cada acte, com hem pogut veure i viure este cap de setmana intens. Hui, precisament, celebrem el dia gran, el dia de Sant Vicent, i no hi ha millor manera de fer-ho que reconeixent les persones que ens representen com a poble: persones amb esforç, talent, dedicació i un profund amor per la Vall d’Uixó.

Els guardons d’enguany són una mostra que la Vall d’Uixó té futur, té força i té motius per a sentir-se orgullosa. Davant els discursos negatius i les crítiques fàcils, és important parar-se a veure el que fem bé, el que tenim i el que som capaços de ser com a poble. I això ho hem de defensar i projectar amb confiança, orgull i estima pel nostre poble. Perquè si nosaltres no creiem en la Vall, qui ho farà?

Alcaldessa de la Vall d'Uixó