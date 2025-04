Desperta la consciència

Trencar el consens porta un cost emocional i cognitiu manifest. Per què dic açò? La mort del Papa, el representant de Déu a la Terra, ha suposat que tots els mitjans ho hagen seguit de manera semblant perquè la crítica no haja despertat la consciència de ningú.

Alguns hauran pogut pensar que no calia parlar de l’absència del Déu en què creuen tots els catòlics en un acte funerari, alguns podran haver-lo considerat com un acte profà per l’ostentació que tots han presenciat, i això podria haver portat molta controvèrsia.

La precisió en l’apreciació de la realitat, com passa en el conte del vestit nou de l’emperador, suposa una pèrdua d’energia innecessària. És més fàcil fiar-se del que diuen les xarxes i els mitjans generalistes, i amb això ja ens creem ben informats i satisfets. Malgrat això, alguns alcem la veu en contra de les injustícies com les absències laborals consentides durant anys o la precarietat laboral dels joves.

Com he dit, en el conte del rei Despullat, del 1837, el rei volia demostrar el seu poder vestint de la manera més luxosa possible. Va ser enganyat pels astres i va lluir pels carrers un inexistent vestit.

Riure

Açò va fer que encara que tots callaven, un xiquet, innocentment, va llançar el crit de «el rei va despullat». I això va provocar que tots esclafiren a riure per a vergonya del rei.

Que treballós i quin cost emocional ser adult i no el xiquet del conte i anar en contra del pensament general.

Passat ja el dol i ja pensant en les festes que s’apropen m’agradaria convidar-vos que gaudiu del preàmbul de les festes de Vila-real el cap de setmana que ve amb la 37a edició del FitCarrer. Desperteu la consciència, sentiu-vos diferents, trieu entre 20 actuacions, seguiu la vostra intuïció i torneu a ser el xiquet del conte d’Andersen.

Regidora de Cultura a Vila-real