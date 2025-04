Mazón, sis mesos aferrat al càrrec

Hui dimarts, 29 d’abril, es compleixen sis mesos de la tràgica barrancada que va acabar amb la vida de 228 valencians. Sis mesos després de dolor i de ràbia, però, el poble valencià continua en peu. El PP pensava que hui la indignació hauria quedat sufocada. Que el temps faria oblidar. Però no. No oblidem ni perdonem. No podem passar pàgina mentre no es tanque aquesta etapa negra per a la nostra terra i per a poder fer-ho necessitem que Mazón assumisca la seua responsabilitat política i judicial. Sense la seua dimissió no podem començar a sanar.

De veritat, el que estem vivint és una vergonya. Portem sis mesos veient el president de El Ventorro fugir sense mirar enrere; amb mentides, amenaces, continus menyspreus a les víctimes, esborrant proves... Tot per a intentar aferrar-se al càrrec i assegurar-se un sou públic 15 anys més mentre hi ha famílies que no tenen res per a reconstruir els seus projectes de vida.

Vassallatge

Amb aquest context, és una provocació que aquests dies, a València, es reunisquen les planes majors del PP espanyol i europeu per a donar-li suport a Mazón. Per a què venen? Per a visitar les zones devastades i reunir-se amb les víctimes o per a mostrar vassallatge a Mazón? Ho sabem tothom, és la segona opció. És el «sé fuerte» del 2025, però en compte de Rajoy a Bárcenas, de Feijóo a Mazón.

No oblidem tampoc açò. Si hui no podem triar un nou futur polític per a la Comunitat Valenciana és perquè Feijóo sosté Mazón i perquè a Abascal li convé. No ens deixarem humiliar. Cal seguir cridant: Mazón dimissió, i Feijóo i Vox corresponsables!

Secretària d’Organització del PSPV de Castelló