La nova apocalipsis

Si analitzem les accions del govern dels EEUU, ens adonarem que és més preocupant l’estupidesa humana que la intel·ligència artificial. Les guerres armamentistes estan circumscrites a àrees d’interessos o d’influència expansionistes de territoris dèbils: Rússia pretén Ucraïna, a la que els EEUU ha deixat abandonada; Israel pretén Gaza i Cisjordània, que no tenen ni municipals, EEUU ho accepta; la Xina ja va calfant l’ambient, va per Taiwan, EEUU els deixarà morir. Amb aquestes actuacions, Trump tindrà justificació per a ocupar Groenlàndia que no té més habitants que el barri de Sant Agustí, i el canal de Panamà. Un joc perillós, perquè una vegada oberta la partida, poden entrar tots, per raons econòmiques, socials, històriques, religioses, colonials. Però açò, no és la tercera guerra mundial. Açò és una nova realitat, perquè la veritable tercera guerra mundial serà comercial. Una guerra que una vegada iniciada, difícilment podrà parar-se. Tornar a l’estabilitat mundial del comerç és laboriós, confiar i establir noves relacions internacionals és dur i costos. El comerç, el capital, funciona per la confiança, l’estabilitat social, i la seguretat jurídica. Aquestes tres potes són les que ha trencat els EEUU.

Començar de zero

Trencar tractats, suposa començar de zero, les empreses americanes i d’altres països, es descol·locaren per qüestions econòmiques i polítiques colonialistes les produccions a altres llocs. No anaren per plantar productes en una terra millor sinó pel preu dels salaris i serveis. Ara el president Trump vol que les empreses tonen al caliu familiar i contracten personal americà, amb la promesa d’imposar impostos als productes de fora i exigint que no repercutisquen en el producte. Donada l’expulsió de migrants, els costos per serveis a la societat apujarà i els salaris no seran prou. Els costos de fabricació, no seran els mateixos, el preu del producte serà més elevat, la comercialització i les exportacions es reduiran, la producció, per tant, minvarà, els guanys no seran els que eren i l’ocupació baixarà, i abaixaran els salaris. La gent es dedicarà al Bricolatge. El temps de la resurrecció d’una nova era s’aixeca de la tomba tornen els imperis, un nou repartiment del món amb la impotència i la bocabadada social.