De apagones y otras cosas

Esta semana es inevitable hablar del apagón que ha marcado estos días, con toda razón. La prensa y los medios de difusión se han afanado en proporcionar toda clase de detalles para dirimir qué causas pudieron haber influido en la situación caótica que se produjo el pasado lunes, sin que hasta hoy se haya determinado, aunque se está trabajando en ello.

Las repercusiones, como se sabe, han afectado a sanidad, trenes, horarios, educación, vuelos, teléfono, ascensores, etc. Una catástrofe general. Esto me recordaba, aunque en medida mucho más inferior, aquellos viajes de trabajo y estudio que yo realizaba en mis años juveniles por ciertos países en los que en plena residencia en lugares apartados no tenías a un clic de distancia un interruptor de la luz y, menos todavía, un celular o teléfono móvil. Un día, un jovenzuelo, recordando estas aventuras, me preguntaba: «¿Y cómo podíais vivir sin televisión, sin teléfono móvil…?». Somos una raza inextinguible… por eso sobrevivimos.

Inteligencia artificial

Sin embargo, fenómenos como el presente nos sorprenden y hace renacer la duda de nuestra supervivencia. Pero, no cabe duda de que quedan muchas cosas por descubrir, mucha tarea que desarrollar y muchas mentes para pensar en esta sociedad a la que hemos llegado y a la que le falta todavía recorrer arduos caminos de perfección. Solo nos faltaba la llegada de la inteligencia artificial, que ya es un hecho y que sirva para emplearla bien y evitar catástrofes y errores.

No obstante, hay hechos que persisten y a los que los avances de los seres humanos no han encontrado solución, tales como la paz universal, la convivencia, la pobreza… ¡Ojalá que el apagón no sea más que un aviso!

Profesor