El mejor abril para Burriana

Hay primaveras que traen flores, y otras que traen futuro. Esta, para Burriana, ha sido de las que marcan un antes y un después. Abril de 2025 será recordado siempre por los burrianenses como el mes en el que nuestra ciudad dejó de esperar promesas para empezar a recoger realidades. Más de 60 millones de euros en inversiones impulsadas gracias a la colaboración entre el gobierno de Carlos Mazóny nuestro Ayuntamiento, proyectos que durante demasiado tiempo parecían inalcanzables y que hoy son una certeza.

La primavera arrancó fuerte con la visita del conseller Vicente Martínez Mus, que no solo confirmó la adjudicación de la redacción del proyecto de construcción de la nueva depuradora de Burriana (supondrá una inversión de 35 millones de euros), sino que anunció también los tres millones de euros para la transformación del antiguo varadero de Llombart. Un paso decisivo para nuestro litoral y para el modelo de ciudad que estamos impulsando.

Pocos días después, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, nos dio otra noticia largamente esperada: la reanudación de las obras del IES Jaume I con una inversión total de 22 millones de euros. Un centro moderno, eficiente y sostenible que nuestros alumnos y sus familias merecen después de años en aulas prefabricadas.

Centro de salud

Y, como broche final, la visita del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, con el anuncio de la construcción del nuevo Centro de Salud del puerto. Una infraestructura que contará con cerca de tres millones de euros de inversión, destinada a ofrecer atención médica de calidad a más de 7.000 vecinos de nuestra zona marítima.

En apenas unas semanas, hemos conseguido poner en marcha proyectos fundamentales que mejorarán la vida de miles de burrianenses. Obras reales, inversiones históricas, compromisos cumplidos. Frente a los años de parálisis, hoy Burriana avanza. Son grandes noticias que alegran a todos los burrianenses, pero parece que también generan incomodidad en unos pocos. Hay quien prefiere el ruido al trabajo, la crítica al progreso. Nosotros no. Nosotros preferimos que los actos de este equipo de gobierno hablen por si solos.

No será que no lo avisamos en un artículo publicado en este mismo medio en 2023 donde ya decíamos: abróchense los cinturones, porque este viaje no ha hecho más que empezar. Hoy, tras este abril cargado de anuncios históricos, podemos decirlo aún más fuerte: Abróchenselos bien porque a Burriana ya no hay quien la pare.

