Todavía sin explicaciones

Superada la situación de excepcionalidad provocada por el apagón de la red eléctrica llega el momento de analizar con rigor lo ocurrido, para exigir responsabilidades, si las hubiese, y para evitar que vuelva a ocurrir. Para huir del pesimismo de quienes todo lo aprovechan para alentar bulos y provocar la zozobra, conviene antes destacar la impecable responsabilidad con la que se comportó la ciudadanía. Resulta notable que, pese a las múltiples circunstancias que afectaron a millones de personas y a la falta de información oficial durante las primeras cinco horas del apagón, no se produjeran incidentes de mayor gravedad. No se debe restar importancia a lo vivido por muchos ciudadanos, en particular el de las personas cuyas muertes parecen atribuibles a consecuencias del apagón. Tampoco hay que menospreciar las pérdidas registradas por personas y empresas que deberán ser compensadas como ha ocurrido en otras ocasiones. Con todo, lo singular es la respuesta de una ciudadanía que contribuyó, con su calma y solidaridad, a absorber parte del desconcierto colectivo e individual que provoca un fenómeno de esta naturaleza. Una actitud colectiva que ya se manifestó en crisis anteriores y que constituye un hecho notable y esperanzador.

Comunicación

En este mismo capítulo de enseñanzas positivas también queremos destacar una mayor colaboración entre las instituciones del Estado que en otras ocasiones. El apagón no ha estado exento de críticas por la tardanza de Pedro Sánchez en aparecer para tranquilizar a ciudadanos que buscaban tranquilidad, que crecerán probablemente con el paso del tiempo, pero es de destacar la solicitud por parte de comunidades autónomas, y la aceptación por parte del Gobierno, de estados de emergencia. Ha habido una comunicación más fluida con los distintos grupos parlamentarios, finalmente también con el líder de la oposición, y con los presidentes de comunidades gobernadas por el Partido Popular que se encontró a faltar en otras circunstancias.

En cuanto a la causa de la desconexión, todavía no se dispone de la información necesaria para dirimir responsabilidades entre la gestora de la distribución, Red Eléctrica Española, los operadores energéticos privados y los responsables políticos, y entre el papel que juegan en la estabilidad del sistema cada una de las fuentes de generación, desde la nuclear a las renovables o los ciclos combinados de gas que han sido un recurso crucial. Lo fundamental ahora es aclarar cómo pueden desaparecer de la red 15 gigavatios de energía en 5 segundos. Explicar qué provocó tan brusco desajuste, cuando las centrales de diversos tipos no habían dejado de generar, por qué no se habían previsto los riesgos propios de un cambio de modelo energético y por qué contamos con una interconexión con Francia tan débil.

Investigación

El presidente del Gobierno hace bien en no conformarse con las primeras y vagas explicaciones que ofreció REE y en reclamar una investigación a fondo para conocer las causas reales y evitar su repetición en el futuro. Pero aunque haya señalado inicialmente a los operadores privados (para después pedir, en una reunión de urgencia, su colaboración en la identificación de las causas y agradecer sus esfuerzos para restablecer el suministro) debería prepararse también para asumir las propias responsabilidades de su Gobierno en caso de que las haya.