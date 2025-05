Estos días me vienen a la mente los vocablos que, apresuradamente, me aprendía antes de un examen de latín en aquellos años que frecuentaba, a diario, el instituto en el que estudiaba el bachiller. Estamos a un paso de tener un nuevo Papa y se espera esa imagen de telediario en la que se nos proclame con la famosa expresión Habemus Papam. Todos sabemos, pues, algo de latín. Por ello, nos viene al pelo la expresión Feriae Habemus o adaptada a mi latín versión libre, Habemus Trobà d'Orpesa para anunciar este encuentro de Artesanía, Costumbres y Oficios tradicionales que celebramos en nuestro municipio desde hace ya 23 años; de hecho, hoy inauguramos la XXIII edición de esta feria, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial. Personalmente considero que este evento turístico-cultural como es La Trobà aporta frescura, entusiasmo e innovación cada año, porque aún tratando de historia y tradiciones de antaño, no sé si puede ser más atractiva de lo que ya lo es. ¿Y dónde está el quid de la cuestión? Les diré que la razón del éxito in crescendo de la Trobà radica en la implicación absoluta de la sociedad civil en la organización de este encuentro de oficios tradicionales y costumbres, como es la Asociación Cultural Oropesina, la SOC, y los numerosos vecinos y vecinas que se engalanan estos días con su vestimenta tradicional y sus peinados de labradoras.

Miles de visitas

Mi sincera gratitud, en nombre del pueblo de Oropesa, a tantos por tanto; por dar siempre la batalla para que La Trobà haya logrado el reconocimiento público como Fiesta de Interés Turística provincial. Como alcaldesa, me llena de orgullo también, el reconocimiento de las miles de personas que la visitan cada año; la edición anterior más de 10.000 visitantes. Sin duda, hoy es un día grande: un 1 de mayo reivindicativo en el que celebramos el día Internacional de los Trabajadores y en nuestra localidad inauguramos la Trobà d'Orpesa a las 11 de la mañana. Les esperamos aquí para disfrutar de cuatro intensos días de artesanía, talleres totalmente gratuitos de cerámica en torno alfarero, de elaboración de piruletas, de trabajos en cuero o creación de joyas con resina. No faltarán espectáculos, paseos de ocas, recreaciones costumbristas, banda de música, tambores y dulzaina, bailes tradicionales, tardeo, cata de cerveza artesana, sonrisas y mucho cariño oropesino. Ya lo saben: Habemus Trobà d´Orpesa!

Alcaldesa de Oropesa del Mar