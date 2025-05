Los rusos y el apagón

Vladímir Putin.

Resultaría decepcionante que el apagón no se debiera a un ciberataque ruso, pues de los miedos anticipativos no se descansa hasta que suceden. Para mucha gente, pese a las explicaciones de las compañías eléctricas, los descartes de la Red Eléctrica, y las ambigüedades del Gobierno, Putin sigue detrás del drama de pasado lunes. No hay demostración lógica capaz de torcer ese deseo. Si tú necesitas emocionalmente que la Tierra sea plana, la Tierra será plana, pese a las fotografías de los satélites. A ver si vamos aprendiendo cómo funcionan los trastornos del alma, que son los que dirigen el mundo. Así las cosas, quizá estemos cayendo en una situación un poco rara.

Normalmente, a la ficción le pedimos algo de lo que carece la realidad: verosimilitud. No es necesario que la peripecia argumental de una novela sea cierta, pero sí creíble. De la realidad no se puede decir lo mismo. ¿Quién va a tragarse que setenta millones de personas sean capaces de votar a un gorila como Donald Trump o de seguir a ciegas a un chimpancé como Elon Musk? Nadie con dos dedos de frente. No es creíble, en fin, pero ha sucedido y lo aceptamos porque la realidad, frente a la ficción, tiene la ventaja de ocurrir, y lo que ocurre va a su aire sin método, sin lógica, sin argumentos. Su destino no son las páginas de un relato, sino la cabecera de los telediarios. Que el presidente de una comunidad autónoma, por poner otro ejemplo, estuviera de sobremesa en un restaurante, fumándose un puro, mientras a sus gobernados se los llevaba el agua junto a sus mesillas de noche, no puede ser verdad. ¿Quién se lo cree? En una novela, tendrías que hacer malabares para que el lector lo aceptara. Pero lo dijeron en los informativos, que van a misa. Para abundar en el disparate, Mazón sigue fumándose un puro delante de los hijos y de los padres de los ahogados. No es preciso que nos lo creamos porque ya es historia y la historia es una sucesión de hechos imposibles.

Dada la suspicacia con la que, en numerosos sectores, se vienen recibiendo las diversas explicaciones sobre el famoso apagón, nos preguntamos si no se le empieza a pedir también a la realidad que sea verosímil. Y lo verosímil, y tranquilizador, por tanto, es que haya sido Putin, y no un problema técnico de esta o aquella naturaleza, el responsable del desaguisado.