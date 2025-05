Sense treball digne no hi ha progrés

Hui, 1 de maig, celebrem el Dia Internacional del Treball, una jornada per recordar la lluita de totes aquelles persones que ens han precedit en la defensa dels drets laborals i per renovar el nostre compromís amb un futur de treball digne, salaris justos i oportunitats reals per a totes les persones.

Des d’aquest doble paper que represente (com a alcalde de l’Alcora i com a secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló) vull posar en valor els avanços socials i laborals que, gràcies al treball conjunt de la societat i al lideratge del Govern d’Espanya, s’han aconseguit en els darrers anys. Les dades parlen per si soles: Espanya ha assolit, per primera vegada, superar els 21 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. L’atur se situa en mínims històrics, els més baixos des de 2008, i continua descendint de manera sostinguda, especialment entre col·lectius com la joventut i les dones, que durant massa temps han patit taxes d’atur inacceptables.

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha augmentat més d’un 54% des de 2018, passant de 735 euros a 1.134 euros mensuals en catorze pagues. Un increment històric que ha permés millorar la vida de milions de treballadors i treballadores, especialment en sectors amb sous tradicionalment baixos. Com corroboren les dades oficials, aquesta mesura, una de les més decisives i transformadores de les darreres dècades en l’àmbit laboral, ha contribuït a reduir la desigualtat salarial i ha millorat el poder adquisitiu de les persones amb rendes més baixes. La reforma laboral impulsada pel Govern de Pedro Sánchez, pactada amb sindicats i patronal, ha tingut un efecte directe en la qualitat de l’ocupació: hui dia, se signen més contractes indefinits que temporals. Espanya ha passat de tenir una taxa d’estabilitat laboral d’un 10% fins a superar el 40%, amb un creixement de més d’1,5 milions de treballadors amb contractes indefinits en només un any. Aquest increment ha sigut clau per tal de reduir la temporalitat i millorar les condicions laborals.

Dinamisme a l’Alcora

Aquest context positiu també es reflecteix al nostre municipi. L’Alcora viu un moment de dinamisme i creixement: hem superat els 10.700 habitants i, el que és més important, en els últims anys hem generat 300 nous llocs de treball. Hui podem dir amb orgull que tenim la taxa d’atur entre les més baixes del clúster ceràmic, situant-nos al voltant del 12%. Estem registrant les xifres més baixes dels últims 17 anys. Tanmateix, no podem abaixar la guàrdia. Falta encara molt per avançar.

Hui, 1 de maig, també és un dia per reivindicar. I vull alçar la veu per demanar un nou conveni col·lectiu just per al sector ceràmic de Castelló. Un conveni que reconega l’esforç dels treballadors i treballadores que, en els moments més complicats, han estat també fonamentals per a sostenir la indústria més rellevant de la nostra província.

Ara que els indicadors econòmics del sector comencen a ser positius, ara que veiem una remuntada en exportacions, facturació i beneficis, és més necessari que mai garantir que aquesta recuperació es traduïsca també en millores salarials i laborals. El futur del sector passa per la innovació, sí, però també per la dignificació de les condicions de la seua plantilla.

Des del PSPV-PSOE ho tenim clar: no volem un creixement econòmic que deixe gent arrere. Volem un creixement que repartisca oportunitats, que millore la vida de les persones i que enfortisca el teixit social. Volem una societat on el treball siga un factor d’integració i no d’exclusió. En aquest 1 de maig, rendim homenatge a totes les persones que, dia a dia, amb el seu esforç i dedicació, construeixen l’Alcora, Castelló i Espanya. A totes elles els devem continuar avançant.

Des del diàleg i la justícia social

I ho farem des del diàleg, des de la justícia social i amb el convenciment que el treball digne no és una meta llunyana: és una exigència del present. Amb polítiques valentes, com les que hem vist en els últims anys. Amb converses constructives entre els agents socials. Amb governs que creguen en les persones. I, sobretot, amb una societat que no renuncie mai als seus drets. Perquè un país just i solidari només és possible si el treball i la dignitat van agafats de la mà, i si els drets laborals són respectats i protegits per a tota la ciutadania.

A diferència del que hem vist amb els governs de la dreta, que sovint han prioritzat els interessos d’uns pocs sobre els de la majoria, que utilitzen qualsevol excusa per a retallar drets laborals i socials, des del PSPV-PSOE defensem un model econòmic i social on el benestar de les persones està per davant de tot. No retrocedirem. Perquè el futur no es construeix amb tisores, sinó amb consensos, igualtat i progrés.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló