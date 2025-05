El Grau cuenta

Un Grau más limpio, más seguro, con más y mejores servicios, renovadas instalaciones y en el que los vecinos se sientan y sean escuchados. Estas eran las grandes peticiones que recibimos de los residentes en el distrito marítimo que, tras ocho años de ninguneos y abandono, reclamaban ser atendidos como corresponde. Nos han bastado menos de dos años para darle la vuelta a una situación de abandono inaudita. Tal y como detalló en el último pleno su teniente de alcalde, Ester Giner, «el Grau está más que nunca en el mapa de la ciudad de Castellón». No le falta razón. Su excelente labor se ha plasmado en un sinfín de actuaciones que han hecho que el corazón de nuestro distrito marítimo vuelva a latir.

Para ello, ha sido fundamental la apuesta por el trabajo en equipo que realizamos desde el primer minuto en el que accedimos a la Alcaldía de este Ayuntamiento. El Grau es Castellón y Castellón es el Grau, por lo que necesitábamos que sus vecinas y vecinos contaran con una teniente de alcalde que velara por sus necesidades las 24 horas del día, los 365 días del año. Nadie puede poner en duda que Ester Giner está demostrando con creces su pasión por el lugar que la vio nacer. Y lo ha hecho desde el instante en el que pisó la Tenencia de Alcaldía, desde donde nos hace llegar todas y cada una de las propuestas vecinales para que se les dé respuesta por parte de las diferentes concejalías que integran este equipo de gobierno. Más de 200 personas atendidas y más de 500 reuniones son solo un ejemplo de la política de proximidad y escucha activa que caracteriza la gestión del Partido Popular también en el Grau.

Desde hace casi dos años, tenemos un distrito marítimo más seguro, con la incorporación de ocho nuevos policías. Nuestra apuesta por la seguridad va más allá y este año vamos a sacar a licitación la reforma de la tenencia de alcaldía para que, por fin, la Policía Local vuelva al lugar del que nunca hubiera tenido que salir para prestar servicio a los graueros pero también a los visitantes todo el día, todo el año.

Escala a Castelló

Una tenencia de alcaldía en la cual hemos reubicado de nuevo la Tourist Info y cuya necesidad queda avalada por las 1.400 personas que atiende de media cada mes. Y es que, si queremos ser una ciudad turística y desestacionalizar el sector no se entendía que nuestra fachada al mar hubiera dejado de contar con un punto de información en el centro. Tampoco tenía sentido que los chiringuitos no pudieran abrir hasta el mes de julio, por lo que esta Semana Santa, por segunda temporada consecutiva, tres de ellos, los del Gurugú, ya han prestado servicio y con muy buenos resultados. Para ello, han sido determinantes eventos multitudinarios como Escala a Castelló, que ha batido récords con 110.000 participantes y un impacto económico de 3,3 millones de euros o el torneo de fútbol Primer Toque, cuyo acto de presentación se trasladó del Gaetà Huguet al Moll de Costa. Pero la agenda no se detiene aquí y el fin de semana del 7 y el 8 de junio el II Festival del Viento dará la bienvenida al verano por todo lo alto.

Nuestro frente litoral nos importa, y mucho. Por ello, este verano los castellonenses ya podrán disfrutar del renovado paseo de la avenida Ferrandis Salvador, ya contamos con un párking de caravanas abierto y otro en proceso. Y seguiremos trabajando con los hosteleros y Adepla para potenciar nuestros cuatro kilómetros de playa desde el máximo respeto a uno de nuestros grandes tesoros naturales.

A este respecto, también consideramos fundamental la colaboración con la Autoridad Portuaria. Fruto de este interés, en marzo del año pasado nació la comisión puerto-ciudad, que ha hecho posible la celebración de festivales familiares, el concurso de cocina infantil o que la Navidad haya llegado al Grau y al puerto por todo lo alto. También hemos solicitado la cesión del jardín del puerto que en su momento se perdió y, además, desde la comisión, estamos trabajando con Adif y la Fundación de Ferrocarriles Españoles en el proyecto de la vía verde en la antigua vía de tren por el Camí de la Pedrera.

Más actuaciones

La mejora de las instalaciones deportivas, que nos encontramos abandonadas, y las educativas, con el nuevo Sebastián Elcano, que abrirá el próximo curso; o la reforma del Centro Cultural La Marina son otras de las intervenciones que han centrado nuestros esfuerzos. Y no me voy a olvidar de la Marjalería, donde hemos creado una oficina de atención por la que han pasado más de 1.500 personas; hemos limpiado 80.000 metros de acequias municipales, hemos adecentado y asfaltado caminos… y estamos trabajando en las minimizaciones de impacto que permitan regularizar viviendas, entre muchos otros. Ya lo ven, para este gobierno, el Grau cuenta.

