La libreta

El otro día encontré una vieja libreta donde anotaba ideas de escritura, cosas que me llamaban la atención o curiosidades que me contaba la gente. También refería en ella frases que leía. En una de las primeras páginas, entre múltiples exclamaciones, apunté: «Noté en sus ojos que sabía montar a caballo». Solo a quien es capaz de gestar una frase así se le debería otorgar el título de escritor. Los demás aporreamos teclados o malgastamos tinta. El autor de la misma es James Salter, la novela de la que está extraído: Todo lo que hay. Ni siquiera recuerdo de qué iba, ni si me gustó, pero eso es lo de menos (en verdad sí me gustó y puedo saberlo por un registro de lecturas que llevo).

He leído la mayoría de páginas de esa libreta personal, de la que no me separaba nunca, con auténtica devoción. Allí aparecen anotados posibles títulos para un cómic que escribí en esa época y que acabó llamándose Canción de atardecer por un verso de Pablo Neruda. Podía haberse titulado Esa música sobre las aguas, recogiendo palabras de T.S. Elliot, o un buen puñado más que se agolpan entre los puramente inventados. También recojo allí la historia de un futbolista, Lutz Eigerdorf del cual he de escribir una columna algún día (merecería una novela, al menos). Pero, sobre todo, lo que hay son libros que quería leer. La mayoría, casi todos, hoy en día siguen pendientes. Ese problema, pese a lo mucho que leo (este año, por ejemplo, a mediados de abril llevo ya 31 novelas acabadas), sigue vigente y para nada resuelto. Quizá de esa lista se han borrado unos cuantos títulos, unos porque ya no me interesan y otros porque he hecho caso de mi propia recomendación, a veces diferida, y los he leído. La circunstancia curiosa, y de algún modo patética, es que aunque ahora mismo ya no llevo una libreta similar, sé que el número de libros que me gustaría leer no ha disminuido sino todo lo contrario. Se trata de una pelea imposible, como la de Sísifo arrastrando la roca por la ladera de la montaña; tampoco yo lograré el objetivo jamás. Puedo hacer un símil con la famosa frase de que cuanto más sé, más me doy cuenta de lo que ignoro referido a los libros que deseo: cuanto más leo, más inmensa resulta la cantidad de lecturas a abordar.

Imprescindibles

Pero esto no solo supone angustia. También deleite. Aún tengo el gusto de descubrir autores nuevos a estas alturas de la vida, que muchas veces llevan muertos más de un siglo, y que me parecen magníficos, imprescindibles. Sé, además, que no dejaré de encontrarlos nunca. El último ha sido Arthur Schnitzler con su breve y maravillosa Apuesta al amanecer. A uno le da rabia que hasta ahora solo le sonase el nombre del autor. Van a caer más obras suyas, desde luego. Es bonito y, a la vez abrumador, saber que hay muchos más autores por ahí, a la espera de ser descubiertos. Al tiempo, no podemos desdeñar a los conocidos y las novelas suyas todavía pendientes.

Igual por eso dejé de llevar esa libreta, porque en esta vida, por mucho que siga al ritmo actual de lectura y que la cabeza aguante unas décadas más, creo que ya tengo libros pendientes de sobra.

Editor de La Pajarita Roja