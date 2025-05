Posgrau a l’UJI: oportunitat de millora social

Aquesta propera setmana, del 6 al 9 de maig, l’UJI organitzarà, un any més, la Setmana d’Orientació dels Màsters Universitaris. Es realitzaran xarrades formatives i presentacions on line de cada màster, on les persones interessades podran obtenir informació de primera mà, per part dels responsables de cada formació, en sessions virtuals de només 45 minuts. Es pot consultar tota la programació a la web de l’UJI: www.uji.es.

Són moltes les institucions (la Fundació CyD, la xarxa Global Network for Innovation-GUNI, avalada per l’Unesco, o l’OCDE, entre d’altres) que posen de manifest la relació directa entre l’educació superior i la prosperitat dels països, i que els territoris més pròspers ho són perquè inverteixen en educació i investigació.

Accedir al nivell de posgrau en l’educació superior pot aportar nous coneixements i habilitats especialitzades, però també pot suposar l’accés a generar un networking que permeta ascendir i millorar en la carrera professional.

Ja siga per adquirir coneixements i habilitats en acabar el grau o per a reciclar-se professionalment, la Universitat Jaume I, per contribuir a la transformació social del seu entorn, ofereix posgraus de diferents nivells i àmbits de coneixement.

En els estudis de Màster Universitari a l’UJI, l’estudiantat pot escollir entre una oferta de més de 40 màsters, que s’ofereixen en diferents modalitats: presencial, híbrida o virtual. Per a ampliar la seua formació o iniciar-se en la investigació (amb la possibilitat de realitzar una tesi doctoral) pot triar una àmplia oferta de màsters investigadors (alguns d’ells interuniversitaris), tots de caràcter oficial i en camps del coneixement com ara la història, l’ètica, la cultura de la pau, els estudis feministes, les llengües i la traducció, la química, o la psicologia, en les seues diferents vessants.

També es pot decantar per estudiar un màster amb atribucions professionals, un títol universitari oficial que habilita per a exercir una professió regulada. Per a exercir unes certes activitats professionals, es requerix haver cursat un màster específic que demostre les competències necessàries i que complisca amb les normatives establides per la Unió Europea i Espanya. Els màsters amb atribucions professionals que s’oferixen en l’UJI són: Advocacia i Procura; Enginyeria Industrial; Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes; i Psicologia General Sanitària.

Pràctiques acadèmiques

Per últim, l’estudiantat també pot escollir màsters oficials de caràcter professional, la majoria dels quals inclouen pràctiques acadèmiques en empreses relacionades. Estos màsters (alguns d’ells interuniversitaris) abarquen àmbits tan diversos com l’ensenyament de llengües, l’anglès empresarial, els processos de comunicació, la traducció mèdica, la cooperació i el desenvolupament, la sostenibilitat i la RSC, la psicología del treball, la salut mental, la direcció d’empreses, l’economia, el màrqueting, la gestió administrativa, l’eficiència energética, el disseny, o la intel·ligència artificial. A tots aquests, cal afegir els màsters internacionals Erasmus Mundus en Robòtica Marina i Marítima, i en Tecnologies Geoespacials.

Com a complement de l’oferta de màsters universitaris, l’UJI ofereix també una àmplia oferta de títols propis, la majoria en format virtual o híbrid (el que facilita el seu seguiment), amb l’aval de la Universitat, però que no donen accés al doctorat. Els màsters de formació permanent, que solen estar més enfocats en la pràctica i el reciclatge professional, s’ajusten a necessitats específiques del mercat laboral. Junt a aquests, existeixen els diplomes d’expert i d’especialista, de característiques semblants, però de més curta duració. Este curs, a l’UJI, l’oferta de títols propis en l’àrea de Tecnologia i Ciències Experimentals ha sigut de 10; en l’àrea de Ciències Jurídiques i Econòmiques de 7; en la de l’àrea de Ciències Humanes i Socials, 8; i finalment, 13 en l’àrea de Ciències de la Salut.

Si teniu interès en millorar la vostra formació, no ho dubteu, inscriviu-vos en alguna de les xarrades informatives de la Setmana d’Orientació dels Màsters Universitaris. Aprofiteu aquesta oportunitat que us oferim i dissenyeu el vostre futur amb la universitat pública de Castelló.

Isabel García és vicerectora d’Estudis i Formació Permanent i M. J. Aramburu és vicerectora adjunta d’Estudis i Formació Permanent