Defensem l’Hogar Sagrada Família

El passat 20 de març, després d’un any i mig esperant una reunió amb Tania Baños, ens assabentem del pla del seu govern per a l’Hogar Sagrada Família: tancar la residència i traslladar als usuaris a un nou centre privat. Sense comunicació prèvia a la Generalitat, trencant el diàleg, i sense presentar cap alternativa al tancament d’un centre que és referent dels Serveis Socials de la Vall.

Tania Baños governa des de fa 10 anys a la Vall, coincidint amb els 8 anys del Botànic a la Generalitat. Durant tot el temps, ens han venut que la transferència de la residència estava preparada per a ser assumida per l’administració autonòmica. Però després de moltes mentides, apleguem a les eleccions de 2023 sense que fora una realitat. No s’havia preparat ni el traspàs dels residents i treballadors, ni en quina situació quedava l’edifici, que a més, és de propietat privada. Moltes mentides que ens porten a esta situació. Molta incertesa per a les famílies i treballadors municipals que es queden sense feina.

Els treballadors

Treballadors que van escoltar per part de l’equip de govern al mes de febrer que tot estava correcte i que no hi havia motiu per a preocupar-se. Ara molts d’ells han renunciat a vacants i substitucions a altres administracions, creient en la paraula del govern de la Vall. Treballadors que porten mes i mig sense saber on seran ubicats.

El nostre objectiu és i serà el benestar dels majors i la tranquil·litat dels treballadors.

Portaveu del PP a la Vall d’Uixó