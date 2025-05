L’ocupació avança quan governa el PSOE

La dreta s’entesta en dir que gestiona millor l’economia. Ho repeteixen una i altra vegada, com si fora una veritat absoluta. Però les dades, una vegada més, desmunten el seu mite. I com m’alegra poder-ho dir amb orgull. Castelló bat rècords d’ocupació gràcies a les polítiques valentes del Govern socialista d’Espanya.

Fa pocs dies hem conegut les últimes dades de l’EPA, i la realitat és que la nostra província té més persones treballant que en els últims 17 anys. Hem arribat a les 281.600 persones ocupades, 31.000 més que fa un any, i la taxa d’atur ha baixat fins a l’11,3%. I cada vegada hi ha més llocs de treball estables i de qualitat.

Però res passa per casualitat. Ha passat perquè tenim un govern socialdemòcrata i progressista que ha apostat per dignificar el mercat laboral i combatre la precarietat blindant els contractes fixes i els drets de les persones treballadores. I ha passat perquè, des de l’esquerra, es governa pensant en tothom, no en els beneficis d’uns pocs.

Realitat

Les coses van bé i els nervis de PP i Vox són evidents. Aquestes xifres no els agraden, perquè deixen clar que la seua propaganda no aguanta el contrast amb la realitat. Mentre ells parlen de ruïna, la gent treballa més i millor. Mentre ells difonen bulos, nosaltres treballem.

L’ocupació a Castelló avança quan governa l’esquerra. Ho veiem en els serveis, la construcció, l’agricultura i en la indústria. I ho veiem, sobretot, en la vida de la gent. Perquè darrere de cada xifra, hi ha una persona que hui té una feina digna i un futur millor. I això, sincerament, no té preu. La victòria del socialisme.

Secretària d’Ocupació del PSPV-PSOE de Castelló