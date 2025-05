Massiel y el franquismo

Me enamoré de Massiel el 6 de abril de 1968, yo tenía 7 años y recuerdo, como si fuera hoy, cuando la vi cantar, ensimismado ante el televisor en blanco y negro, el La, la, la y alzarse con la victoria en el Festival de Eurovisión que se celebraba en el Albert Hall de Londres. Tiempo después, ya más crecidito, supe que Massiel había sustituido a Joan Manuel Serrat, empeñado en cantar en catalán el mismo tema. España vivía el periodo aperturista de la dictadura y Manuel Fraga, a la sazón ministro de Información y Turismo, apostó por el tema musical al que la cantante madrileña, entonces de 21 años, supo dar tanta fuerza como frescura. No lo teníamos fácil con los ingleses y sus socios europeos. En aquellos días el gobierno de Franco estaba enzarzado con la sempiterna cuestión de Gibraltar, crisis que en junio del año siguiente acabó con el cierre permanente de la Verja y el corte de comunicaciones al aún hoy anacrónico islote colonial.

Un mes después de la victoria de Massiel vino lo que se dio en llamar el Mayo Francés, sindicalistas y estudiantes colapsaron el país galo con huelgas y manifestaciones. En las facultades españolas el ambiente contestatario también estaba candente, el 18 de mayo del 68 Raimon dio un histórico concierto en el vestíbulo de Económicas de la Universidad de Barcelona, con pancartas y gritos de libertad. Después los estudiantes iniciaron una marcha hacia la Ciudad Condal que acabó disuelta y con más de cien detenidos. Aquel clima en pos de la democracia llevaba tiempo latente, cinco meses antes, en enero, un estudiante de Filosofía de la Universidad de Madrid descolgó un Cristo de la pared del aula y lo lanzó sobre un vehículo de la Policía Armada que había entrado junto a otros más en el campus. Eran momentos, entre comillas, aperturistas, pero el patio político estaba caliente y el mundo democrático solo nos sonreía cuando llenaba las playas en verano y disfrutaba de nuestra hospitalidad a precios irrisorios. Empero, Massiel aquel año ganó Eurovisión.

'La, la, la'

Estos días leo y escucho al actor Patrick Criado en su peregrinar promocionando la serie de tres capítulos La canción, a estrenar el próximo jueves, basada en los entresijos que supuestamente ocurrieron en el corazón del régimen franquista para que Massiel lograra conquistar Europa a través del La, la, la. Criado asevera: «Por muy oscuras que sean las historias del franquismo es importante atreverse a contarlas para que no se repitan». Esperemos a ver la serie, pero escuchando a uno de los protagonistas, nos da que la cosas va de crítica a ese franquismo del que no hay forma de sacudirnos. Digo yo que la posible Operación Massiel, de haberse producido con el manejo de Franco, debería reconocerse como una de las cosas positivas de aquella época huérfana de libertades. Empero, el actor prefiere ver la otra cara de la moneda y, seguramente influenciado por el guion, nos recuerda lo ya sabido: «El auge de la ultraderecha en la actualidad, por lo que no hay que olvidar el pasado». Digo, en este caso el pasado fue positivo. ¿O hay que devolver el premio, por franquista?

Periodista y escritor