El apagón económico de Sánchez

Al frente del Gobierno de España hay un presidente que una semana después de un histórico apagón sigue buscando los motivos del cataclismo. Un presidente del Ejecutivo que este domingo 4 de mayo dejaba a más de 6.300 pasajeros del AVE sumidos en un caos injustificable. La máxima autoridad de un país que lleva dos años sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y nos sume en un apagón económico. No es una cuestión baladí. Ni resulta aislada. Las consecuencias las sufrimos día a día. Y aunque silenciosas, hacen mella.

El incumplimiento del artículo 134 de la Constitución española es flagrante. La Carta Magna obliga al Gobierno de España a aprobar, con carácter anual, un presupuesto que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados (...) al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

No caben interpretaciones. Solo el cumplimiento del precepto constitucional. El que hoy, y ya van dos años, sigue sin asumirse por parte de Pedro Sánchez.

Este martes hemos pedido públicamente a la máxima autoridad de nuestro país que asuma sus competencias y cumpla con sus obligaciones. Porque su desdén y desidia se traduce en una merma de 221 millones para nuestra provincia. Y nos hace mucho daño. Las transferencias que el Estado tiene la obligación de inyectar, con carácter anual, a los 135 municipios de Castellón no reconocen, ni de lejos, la realidad que nos acontece. Y no lo hacen, sencillamente, porque el presupuesto al que van ligadas es el de 2023. Castellón ha cambiado y mucho desde ese año. Hemos crecido un 6,1% en población, pasando de los 590.616 ciudadanos de 2023 a los 626.668 de 2025. Pareja ha ido la recaudación que el Gobierno de España ejerce sobre nuestros bolsillos y que ha crecido un 40% en estos últimos años.

Agilizar listas de espera

Por contra, las aportaciones del Estado a nuestra tierra se han congelado. Pagamos cada año más y recibimos cada vez menos. Y esa es la realidad impuesta por el PSOE contra la que nos rebelamos. Esta Diputación Provincial de Castellón es la firme defensora de los derechos e intereses de esta provincia. Y por eso hemos exigido al Gobierno de España que cumpla sus obligaciones y actualice sus aportaciones a la realidad que nos acontece. Que apruebe unos Presupuestos Generales del Estado. Porque con el dinero que retiene el Ejecutivo, hoy podríamos agilizar listas de espera quirúrgicas, construir colegios, garantizar plazas en residencias para nuestros mayores o mejorar las condiciones de nuestras carreteras.

Parece poco, pero es mucho. Trascendental en nuestras vidas. Y por eso, no callaremos hasta conseguirlo porque vinimos con el firme propósito de liderar un cambio para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Hoy exigimos al Gobierno de España que inyecte los 221 millones de euros que ha dejado de transferir a nuestra tierra en estos dos últimos años. Le pedimos que reconozca la población que esta provincia posee. Y que, ligada a ella, se actualicen las transferencias que no son, ni de lejos, las de 2023.

Pedro Sánchez se embolsa cada año más dinero de nuestra provincia, pero nos ingresa cada vez menos. Y los datos son claros. En 2024 recaudó 1.690 millones de euros, un 10,7% más que en 2024. Y hasta un 40% más si sumamos el acumulado de estos últimos años. Ahí es nada.

A este castigo se suma la intromisión del Ministerio de Hacienda que ha decidido impedir a los municipios el uso de los ahorros registrados en 2024. Ahora todo ese esfuerzo ya no podremos dedicarlo a garantizar el bienestar de nuestros vecinos y tampoco podremos endeudarnos para dar servicio a nuestros pueblos. Porque el Gobierno de Pedro Sánchez, ese que no hace sus deberes y no aprueba los Presupuestos Generales del Estado desde 2023, no solo no trabaja sino que tampoco nos deja trabajar.

Desde aquí hacemos un llamamiento a la cordura. A la autonomía local y a la libertad que tantas veces hemos trasladado al presidente del Gobierno.

Municipalismo en mayúsculas

No callaremos porque nos jugamos a nuestra provincia. Y para nosotros no hay mayor objetivo que el servicio público como alianza y frente ciudadano. El municipalismo en mayúsculas cuyo poder encarnan tantos alcaldes y alcaldesas que ayer suscribieron un manifiesto en defensa de nuestros pueblos y al que esperamos que se sumen otros tantos.

El Gobierno de España nos tendrá a su lado para cumplir con nuestras obligaciones, como hemos hecho aprobando un presupuesto de 217,2 millones de euros para nuestra tierra. Ahora esperamos que el Ejecutivo tome ejemplo y Castellón reciba los 221 millones que por justicia merece.

Cumplan de una vez con nuestra provincia. Nosotros cumplimos con el Estado.

Presidenta de la Diputación de Castellón