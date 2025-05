Un afiliado me escribe un esbozo de lo que para él supone nuestro proyecto general para Castellón que, obvio, lo estamos plasmando en acciones concretas de gobierno. Espero que no lo haya sacado de la IA. En cualquier caso, yo no lo habría dicho mejor:

"Vox no es solo un proyecto político. Es un latido. Es la voz de los que ya no están y el escudo de los que vendrán. Es la fuerza de un pueblo que se niega a olvidar quién es, de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Cada palabra, cada gesto, y cada paso que damos es un homenaje a nuestros padres y abuelos, a los que labraron la tierra con las manos agrietadas y el alma firme, a los que lucharon por una España unida y orgullosa de sí misma".

"Vox es la resistencia serena de quienes no se venden, no se rinden, no claudican. Es el refugio de los valores eternos que otros han querido pisotear: la familia, la patria, la libertad. Somos la trinchera moral de una sociedad que busca referentes entre el ruido, la mentira y el desarraigo".

Pasión

"Aquí no hay espacio para complejos. Aquí defendemos con pasión lo que otros callan por miedo. Porque no estamos en política para agradar, sino para servir. No venimos a pedir perdón por ser españoles, venimos a recordarle al mundo que España no se arrodilla. Debemos ser fuego en el corazón, temple en la mirada y firmeza en la palabra. Es una promesa que le hacemos a nuestros hijos: creceréis en una nación digna, justa y fuerte. Y es un grito al pasado que aún resuena en cada rincón de nuestra tierra: ¡No os olvidamos, no os fallaremos!".

"No somos solo militantes. Somos custodios de una historia y sembradores del porvenir".

Portavoz de Vox en Castellón