Kit de supervivencia

El apagón de la semana pasada nos ha dejado muchas lecciones encima de la mesa que deberemos aprender:

1. Que el kit de superviviencia, con una linterna con pilas, una radio analógica con más pilas, una pequeña bombona de gas con hornillo y una lámpara de gas, no ocupan mucho y es conveniente tenerlos guardados.

2. Que los bazares de todo a cien siempre estarán ahí para las emergencias porque son nuestros kits de superviviencia.

3. Que, para muchos, aun siendo de día, no tener internet es el gran problema. No poder pasar las 12 horas muertas viendo vídeos graciosos en el móvil o no poder enviar emoticonos a los amigos puede ser insufrible o no ver la serie de Netflix que habíamos empezado puede convertirse en El Gran Apagón.

4. Que subir las escaleras a pie y dejar descansar el ascensor puede ser bueno para nuestra salud, aunque cansado.

5. Que los bulos corren a mayor velocidad que la luz. Que si había sido un ciberataque de Putin. Que en Alemania, Holanda y Francia estaban igual, lo cual confirmaba que había sido Putin. Que Sánchez había provocado esto para desviar el foco de atención sobre su hermano...

6. Que los bulos funcionan igual de bien con el boca a boca que con las redes sociales.

7. Que el sistema eléctrico nacional sufre apagones totales cada dos por tres como en Cuba y que la culpa de todo la tienen las energías renovables. Que con las centrales nucleares a todo meter esto no hubiera pasado.

En fin, hemos sobrevivido una vez más y los tertulianos y cuñaos tienen las pilas cargadas de nuevo.

Urbanista