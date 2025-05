Les bandes de música

Sota el patrocini de la Diputació Provincial acaba de celebrar-se la XLVI edició del Certamen de Bandes amb la presència de més de 300 músics procedents de set agrupacions, dividides en quatre seccions. Açò em fa recordar la meua arribada al poble on reposen els meus i on vull tornar quan vinga la cridà. Perquè encara que el lloc de naixement pot ésser un pur accident, és una altra cosa: com diuen molt bé els castellans: «Uno no es de donde nace, sino de donde pace». I eixe és el nostre cas.

El certamen és un conjunt de músics units precissament per la música de banda. Jo, de menut, recorde l’arribada de les festes amb els tocs de la banda, anunciant el començament mitjançant els passacarrers i les dianes. Després, vindrien els concerts i ball a les places. I després, com ara, alguns destacats certamens per provar el nivel d’estudi dels components. Avui, com ahir, mentre l’afició creix. Nous instuments, noves ajudes per part d’institucions i nous músics formats per a emprendre un nou repertori amb peces simfòniques.

Primer premi

Aquest XLVI Certamen bé ho acredita: quatre seccions, amb nombrosos premis i mencions. Com a cronista oficial de Borriol voldria destacar el primer premi de la secció segona a la Lira, dirigida pel mestre Àngel Martínez, ja aconseguit amb altres ocasions antigues, sota la direcció de Vicent Aragón, la menció especial del passdoble de Ramón Sala (Bohemios) i, ara, del jove Álex Tena (Dedicat a la Lira).

El cas es repeteix cada any i es notori l’increment de l’afició a crear conjunts que volen practicar aquest noble arte de la música i, sobretot, de la música popular, es a dir, del poble. Per això és digne d’aplaudiment el que les institucions promouen i els músics fan.

