La ceràmica ens fa poble

Maig Ceràmic ja està ací. I amb ell, una nova oportunitat per a recordar-nos que a l’Alcora no només fem ceràmica. Som ceràmica. El nostre poble torna a omplir-se d’activitats, d’història i d’art, en una celebració de la nostra identitat. Exposicions, visites guiades, dansa, xarrades, tallers, música, gimcanes, teatralitzacions, i molt més.

Ens envolta, ens inspira i ens connecta. És art, és patrimoni, és educació. És atemporal, és inclusiva, és intergeneracional... Veiem els més menuts treballant amb fang als tallers, els joves desenvolupant videojocs que conten la nostra història, els experts explicant com érem i què hem sigut, els artistes actuals explorant noves formes. Tot junt confirma que la ceràmica continua ben viva.

La posem en valor durant tot l’any, amb iniciatives de tota mena: recuperació patrimonial, exposicions, concursos, rutes, actuacions urbanístiques, fires, activitats didàctiques, etc. però ho fem d’una forma més visible al maig, ja conegut ací com el mes de la ceràmica.

La força d’un llegat viu

És emocionant pensar que fa quasi tres-cents anys, un mes de maig com aquest, començava a caminar un somni que canviaria per sempre la història de l’Alcora: la fundació de la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana del Comte d’Aranda. Una iniciativa que va portar innovació, talent i visió de futur. Tres valors que avui segueixen guiant-nos en cada pas. A més, va suposar l’origen de la indústria ceràmica de la nostra província, marcant un abans i un després en la seua història econòmica i cultural.

Un dels projectes més significatius que estem duent a terme en l’actualitat és, precisament, la recuperació d’aquest immoble històric, la nostra Fàbrica Gran, una actuació que, a més de la part sentimental i de justícia, ens obri un ventall de possibilitats per al futur del nostre municipi. En 2016 vam redactar el primer Pla Estratègic de Turisme, i entre les seues conclusions es destacava la importància d’aquesta emblemàtica manufactura per al desenvolupament turístic de l’Alcora.

Recentment, hem aconseguit una ajuda històrica de 3,3 milions d’euros per part del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana per a poder donar un gran impuls a aquest projecte, concretament per a la rehabilitació de l’edifici fundacional. Dic, amb molt d’orgull, que l’Alcora ha rebut la subvenció més alta d’Espanya dins de la darrera convocatòria del programa 2% Cultural. Són ajudes específiques per a aquest tipus d’actuacions, és a dir, sense un projecte tan important com aquest, aquests fons no haurien arribat mai al nostre poble. És, sens dubte, una gran notícia que ens posiciona com a referent nacional en la recuperació del patrimoni històric.

Epicentre cultural i social

A més a més, des de la seua obertura al públic en abril de 2021, amb la rehabilitació de la Nau dels Forns, la Reial Fàbrica s’ha consolidat com un espai versàtil i dinàmic. Ha acollit, fins al moment, més de 500 activitats de tota mena (tallers, visites guiades, concerts, teatre, exposicions, jornades professionals, bodes, actes institucionals, etc.), que han reunit més de 25.000 persones.

Un exemple destacat són els tallers ceràmics del Museu de Ceràmica, amb més de 6.000 participants des de 2021. I tot açò, amb només un 20% del conjunt rehabilitat, la qual cosa demostra l’enorme potencial d’aquest projecte com a referent cultural, social, patrimonial i turístic per als pròxims anys.

En resum, la rehabilitació de la Reial Fàbrica no és només una acció de conservació, sinó un motor de desenvolupament per al nostre municipi. Potenciarà el turisme, enfortirà l’economia local i, sobretot, ens recordarà la nostra història, el nostre llegat.

L’Alcora segueix creixent i avançant, però sempre respectant i valorant el nostre passat. La ceràmica ens fa ser el poble que som i que volem ser. I Maig Ceràmic és el millor moment per a recordar-ho.

Vull aprofitar també per a agrair públicament el treball incansable de totes les persones que fan possible aquest esdeveniment: el regidor de Cultura i Patrimoni, Carlos Esteban, l’equip del Museu de Ceràmica, els centres educatius, els artistes, els experts, les entitats col·laboradores...

Encara ens queden moltes activitats per gaudir durant els mesos de maig i juny. Cada proposta és una nova manera de viure i sentir la nostra història compartida. I no oblidem que en aquesta edició celebrem que estem només a 2 anys del 300 aniversari de la fundació de la nostra joia patrimonial.

Per això, vos convide a deixar-vos portar, a descobrir o redescobrir l’Alcora amb ulls nous. A deixar que el fil invisible de la ceràmica us atrape i us emocione. A compartir amb nosaltres aquests mesos tan especials.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló