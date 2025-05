Una feria con más calidad

En 2024 se celebraron en España las primeras ferias del libro a las que yo podía asistir como autor para firmar mi primera novela. Hasta entonces había asistido a la de Castellón todos los años como visitante o comprador, e incluso en varias ocasiones participé en la inauguración siendo rector de la UJI. Se pueden imaginar la ilusión que tenía en participar como autor por primera vez en la ciudad donde nací. Sin embargo, no lo hice por recomendación de un par de librerías. Sí que firmé ejemplares en otras ferias del libro, pero, con dolor de mi corazón, no en la de Castellón. Asistí a ella, como siempre, y comprobé que las librerías me aconsejaron bien. La feria de Castellón no era como las demás y eso me había pasado desapercibido hasta entonces. En otras los autores suelen estar en las casetas de las librerías firmando ejemplares, incluso en varias de ellas a distintas horas o en diferentes días. Pero Castellón era diferente: los autores no podían estar en las casetas; no les dejaban hacerlo. Sí que tenían una pequeña mesa alejada de las casetas donde podían firmar, lo que impedía que hubiera muchas firmas simultáneas y separaba a los autores de los libros y del flujo de visitantes que circulaba en torno a las casetas. Como me dijeron mis amigos de las librerías, era una situación que rozaba el ridículo para los autores, sobre todo si se comparaba con otras ferias.

Este año la feria del libro ha sido diferente. Tras el anuncio de que la entidad que la había organizado durante 40 años declinaba hacerlo en 2025, el área de Cultura del Ayuntamiento de Castellón tomó las riendas. Fue una decisión valiente porque solo tenían dos meses para organizarla y contratar casetas, tiempo escaso para una administración pública que tiene que respetar plazos legales en todo lo que contrata. Me consta que el Ayuntamiento ha contado con la colaboración de las librerías que han estado presentes, cuestión clave para que fuese exitosa; también con el intenso trabajo de funcionarios y de Manu Vives que, con sus contactos con el mundo cultural, ha facilitado mucho las cosas.

Éxito

El resultado ha sido una feria más homologable a grandes ferias exitosas, en la que todos han salido ganando: las librerías que han tenido las casetas a su disposición de manera gratuita por primera vez, los autores que hemos podido estar en las casetas firmando ejemplares, pero sobre todo ha ganado Castellón: con 25 casetas, 19 expositores, 120 actividades (firmas, talleres infantiles, cuentacuentos, etc.), contó con la presencia de autores bestseller como Eloy Moreno, Rosario Raro, Javier Sierra, Blue Jeans, Espido Freire o Luz Gabás junto a autores locales como Pere Cervantes, Julio César Cano, Basilio Trilles, Pablo Sebastiá y yo mismo, en dos casetas, con La Estrella de Ébano, que va por la tercera edición, y con Memorias en la Nube, que va por la segunda, quitándome así la espinita de no haber participado en 2024.

Escritor y catedrático de Ciencias de la Computación e inteligencia artificial