La rareza de pensar

Siempre imaginamos que la inteligencia artificial nos haría más sabios. Pero ahora que se estandarizan sus primeros avances, parece obvio que la dirección que ha tomado es la de hacernos más cómodos. Mientras las facetas profesionales de la IA generativa no dejan de crecer y abrir ventanas de posibilidades, a medida que los sistemas de IA se integran en nuestras rutinas personales, las tareas más básicas corren el riesgo de desaparecer de nuestras manos. No porque ya no sean necesarias, sino porque ahora se ejecutarán sin fricción, sin preguntas. Cada vez necesitaremos menos esfuerzo para hacer más cosas. Y pensaremos menos sobre lo que hacemos.

Con las herramientas actuales, ya no necesitamos redactar un mensaje: basta con dictar una intención y elegir un tono. No hace falta recordar qué tareas dejamos a medias: una IA nos lo señala con exactitud. Ni siquiera es necesario buscar fotos de aquel viaje: se organizan solas, etiquetadas por lugar, fecha y hasta por emociones detectadas.

Las respuestas nos llegan sin formular la pregunta entera. Las ideas, sin pasar por el esfuerzo previo. Los resúmenes, sin haber leído el contenido original. Y esto solo acaba de empezar. Cada vez que una IA completa un texto, sintetiza una idea o interpreta nuestros datos por nosotros, perdemos un paso intermedio. Un espacio que antes era aprendizaje, duda, criterio. Y sin ese espacio, poco a poco, pensar dejará de ser una necesidad para convertirse en una rareza.

Pedir

Como decía Neil Postman, «cada herramienta tecnológica lleva implícita una forma de ver y organizar el mundo». Y, con la IA, la filosofía que se está instalando en silencio es clara: no hace falta saber, basta con pedir. Las nuevas generaciones crecerán sin tener que escribir un argumento, sin buscar entre libros una idea, sin practicar el arte de equivocarse y afinar. No porque no quieran, sino porque nadie se lo exigirá.

Pensar sigue siendo posible y necesario. Pero cada vez es menos urgente. Y en esa urgencia que desaparece puede que se nos escape, sin darnos cuenta, lo que nos hacía realmente humanos.

Director y Chief Strategy Officer de Twelfhundred. Profesor UJI