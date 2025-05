Sense projectes en educació

A Castelló i el Grau, el curs que ve s’han d’estrenar dues noves escoles, i no saben l’orgull que sentim a Compromís de tindre un nou Mestre Canós i un nou Sebastián Elcano, bàsicament perquè sabem tota la feina que vam haver de fer entre la regidoria d’Educació i la conselleria per tirar avant aquests dos projectes, que, per cert, el Partit Popular no parava de criticar quan estava a l’oposició. I és que al PP no li agradava gens que, gràcies al pla Edificant, hagen arribat més de 20 milions d’euros en inversions educatives a Castelló.

Protesta

Encara que amb un poc de retard respecte al que marcava el contracte, les obres han finalitzat, i els xiquets i les xiquetes podran estrenar escola. Si girem la vista enrere i recordem quan el Mestre Canós eixia al carrer a protestar davant la política del PP, que portava al tancament de l’escola, hi ha motius per estar contents.

Ara, durant aquests dos anys de govern, el PP de Carrasco no ha menejat ni un dit per dur a terme cap nou projecte educatiu d’envergadura, i això que necessitats no en falten. S’anuncien la licitació de projectes dels conservatoris, de l’IES Cremor i l’ampliació del Vicent Castell, però quan mires el pressupost, no hi ha diners per a la construcció, només per anunciar una maqueta.

El pitjor és que el PP ha matat el pla Edificant, i encara que el Consell Escolar Municipal reclama des del 2023 la reforma integral de les escoles Bisbe Climent, Antonio Armelles, Cervantes, Sant Agustí, Carles Selma o Jaume I, el govern municipal s’ha desentès i aquestes inversions necessàries, ni estan ni se les espera.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló