Alerta con el equilibrio de las cámaras

España avanza, pero el proceso político está en mala situación. Así lo veo y lo digo. Incluso puede parecer contradictoria esta afirmación, pero desde mi entender es cierta. Con ánimo de que me entiendan manifiesto que mientras el gobierno gobierna y la economía y el empleo (por citar un par de temas esenciales y reconocidos internacionalmente) van muy bien y son ejemplo en la UE, el PP, abandonando su estatus de partido de gobierno y de Estado sigue poniendo piedras en el camino que, aunque busca acercarse al poder político, lo que consigue es no ser fecundo en beneficio de los ciudadanos. En ese sentido y en estos últimos años, lo habitual ante cualquier propuesta ha sido que el PP no presenta alternativas que mejoren o enriquezcan la del gobierno y se dedica a montar follón para desacreditarlo.

Este quehacer, repito, es el habitual de la legislatura. Tan cierto que, independientemente del contenido de lo que se presente al pleno del Congreso, la intervención del PP comenzará o terminará con algo relacionado con la mujer o el hermano de Pedro Sánchez. Pero ahora, últimamente, al rechazar la Mesa del Senado (cámara con mayoría absoluta del PP) una decisión de la Mesa del Congreso de Diputados que afecta a un conflicto de competencias entre las dos cámaras, el escandalizarlo todo ha subido a otro nivel. El problema no aparece porque la Mesa del Senado reivindica contra la Mesa del Congreso lo que pueden ser sus derechos, si no porque más allá de que falta cortesía en la queja, este caso no es una simple ofensa a Sánchez: se están creando confusiones entre los órganos constitucionales y los partidos y, cuidado, se está confrontando y desnaturalizando el equilibrio entre las cámaras que componen las Cortes.

Analista político