Un pressupost per al renaixement

Hui, per fi, hem presentat molt més que uns comptes municipals. Hem presentat un full de ruta per al renaixement de la nova Vila-real del segle XXI. Un pressupost ambiciós i realista de 65,3 milions d’euros (un 12% més que l’any anterior) que ens permet continuar avançant en el model de ciutat que defensem: solidària, inclusiva, innovadora, sostenible i generadora d’oportunitats. Hem tardat més del que voldríem a poder anunciar-lo i aprovar-lo. El pressupost estava tancat des del novembre passat, però hem hagut de superar tres grans obstacles que han condicionat els temps: el retard en el cobrament del Fons de Cooperació de la Diputació, l’herència urbanística i financera que arrosseguem del PP (Partit Perill) de Vila-real i la incertesa respecte al contracte programa de Serveis Socials de la Generalitat, que a hores d’ara encara no sabem quan arribarà. Però no ens hem rendit. Com tantes vegades en els últims anys, el nostre objectiu ha sigut buscar el millor per a Vila-real i convertir les dificultats en motor de canvi.

Per això, aquest és un pressupost de renaixement. Un pressupost que mira als barris, que aposta pels serveis públics, que reforça el personal municipal i que manté viva l’aliança amb la societat civil. En definitiva, un pressupost per a fer realitat una ciutat que escolta, que cuida i que dona oportunitats.

Som conscients que, en paral·lel a aquest esforç, vivim una campanya d’assetjament i enderroc per part dels de sempre: els que pensen que, com pitjor vaja tot, millor per a ells; els que pretenen guanyar amb la mentida, la manipulació, la provocació i l’enfrontament allò que mai han sigut capaços de guanyar en les urnes. No és nou. Aquesta campanya ja la vaig viure quan vaig arribar a l’alcaldia. També aleshores van intentar frenar el canvi amb denúncies, falsedats i infàmies. I també aleshores, el temps i la justícia van demostrar que tot eren acusacions infundades i mentides. Curiosament, molts d’aquells que les promovien ara fan de palmeros de Mazón i del seu govern, i ocupen càrrecs importants.

Malgrat aquesta nova cacera de bruixes, estem tranquils. El Pacte de la Llum de Tol funciona i això és el que preocupa i ocupa a aquells que treballen tot el dia per a emmerdar. Donarem les explicacions quan toque i on toque, i seguirem investigant tot allò que fa olor a podrit en l’assetjament que estem patint, amb l’únic objectiu de destruir una forma de governar distinta. Però sobretot, seguirem treballant amb responsabilitat i compromís per fer avançar Vila-real. Perquè per a mi, Vila-real sempre és primer i treballe perquè Vila-real avance, supere la ruïna del PP i per la convivència.

Les mostres de suport que hem rebut aquests dies davant de les falsedats i manipulacions d’aquells que només pensen en els seus interessos i no en el bé comú, m’impulsen a continuar defensant amb més força que mai el nostre model de ciutat: defensa de lo nostre, proximitat, col·laboració públic-privada, aliança amb la societat civil, lideratge cooperatiu i responsabilitat social.

El nou pressupost naix amb el llast dels 5 milions d’euros que cada any hem de pagar pel deute que ens va deixar el PP, i això fa que només puguem destinar 1.149 euros de pressupost per habitant, front a altres localitats del voltant que ens superen àmpliament. Però malgrat aquesta llosa i la gran regidoria que representen tots els empastres del PP, hem fet un esforç per destinar 3,8 milions d’euros a inversions, en actuacions que milloren la vida als nostres barris. Projectes que dignifiquen espais, dinamitzen la ciutat i recuperen patrimoni, com hem fet també amb el Forn d’Avall, on hem presentat el pressupost i que hem adquirit recentment per preservar el seu valor històric i posar-lo al servei de tota la ciutadania.

Més personal

Tampoc ens oblidem del cor que fa bategar el nostre Ajuntament: les persones que hi treballen. Per això, incrementem en un 5,3% el capítol de personal, amb mesures com el nou complement per a la Policia Local (primer pas per a la futura Relació de Llocs de Treball) i la convocatòria de 60 processos selectius que ens permetran consolidar places i modernitzar la gestió municipal. Necessitem una administració forta per estar a l’altura del que mereixen els vila-realencs i vila-realenques.

A més, mantenim el nostre compromís amb la societat civil: 3,9 milions d’euros en convenis per a entitats que són fonamentals en la vida social i que arriben on l’administració no arriba. Perquè el renaixement de Vila-real no pot fer-se des dels despatxos, sinó des de l’aliança amb la societat i el treball conjunt amb les persones, associacions i col·lectius que fan ciutat cada dia. Vila-real avança. I ho fa amb pas ferm, amb coherència i amb la mirada posada en el futur.

Aquest pressupost no és només una xifra. És una declaració d’intencions, un compromís amb la ciutat i amb totes les persones que la fan possible. És, en definitiva, el pressupost del renaixement de la nova Vila-real del segle XXI.

