El doctorat, motor d’innovació i progrés social

Amb la profunda reforma dels estudis de doctorat a l’any 2011 van nàixer les Escoles de Doctorat com a centres universitaris encarregats de la formació dels futurs professionals de la investigació. Estos centres també han sigut pensats per a ser el nucli del pla de formació i actualització contínua dels doctors i doctores que ja exerceixen la recerca científica com a professió.

Aquesta professionalització de la investigació, com ha passat en altres col·lectius socials, ha implicat una definició de les etapes de la carrera investigadora (R1 a R4). En primer lloc, s’ha reconegut als doctorands i doctorandes com a professionals que, tot i tenir un nivell elevat de formació especialitzada, han d’aprendre com es fa investigació d’una manera rigorosa, innovadora i ètica. El nou tipus de doctorat garanteix que els professionals de la recerca disposen dels criteris metodològics, les ferramentes cognitives i els marcs ètics i deontològics per a desenvolupar la professió d’investigadors o investigadores científics, així com els coneixements especialitzats i transversals innovadors que els fan persones expertes en un àmbit de coneixement. En eixe sentit de mantenir l’actualització i la innovació en la recerca, la limitació temporal en dur a terme una tesi ha suposat un canvi de mentalitat, destacant la importància de què la recerca estiga sempre actualitzada i que implique un progrés tangible en el camp de coneixement del que versa.

Amb eixe esperit professionalitzant, l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I va sorgir al 2013 com a centre que vetla per l’aplicació de bones pràctiques en la recerca i en la supervisió de les persones en formació, i, també, en garant de les pràctiques ètiques i deontològiques en l’avanç del coneixement. La reorganització del doctorat en grans àmbits de coneixement amb una massa crítica de professorat amb trajectòries sòlides reconegudes internacionalment, ha donat lloc a programes de doctorat robustos, amb sistemes de supervisió i seguiment de la formació dels nous investigadors i investigadores. Estos sistemes han introduït institucions externes que avalen la rigorositat de l’aprenentatge i de la pràctica investigadora.

Balanç

En el primer any de l’Escola de Doctorat de la Jaume I, van iniciar esta nova formació 140 persones, i per al present curs acadèmic la matrícula total ha sigut de 993. Durant estos anys 738 persones han defensat la tesi i quasi el 50% d’elles tenen menció de doctorat internacional.

L’èxit de la formació doctoral amb esperit professionalitzant es demostra en xifres. La taxa d’ocupabilitat de les persones doctorades en l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I arriba al 95%. A més, un percentatge molt important de les persones doctorades (sobre el 75%) continuen amb la professió investigadora una vegada finalitzada la formació, tant dins del món acadèmic com integrades en altres sectors productius, com empreses, administracions i hospitals. Per exemple, el 37% dels nous doctors i doctores estan aplicant les seues capacitacions en empreses. Aquestes dades demostren que la formació doctoral de qualitat assegura la integració en el món laboral de persones que aporten un valor afegit en el seu lloc de treball.

En aquest context, el Doctorat amb menció Industrial adquireix una rellevància especial. Aquesta modalitat, desenvolupada en col•laboració amb entitats no acadèmiques de qualsevol àmbit, potencia encara més l’impacte del doctorat. Permet que la recerca doctoral es focalitze en problemàtiques reals del teixit socioeconòmic, facilitant la transferència de coneixement i la implementació pràctica dels resultats.

Tota societat puntera ha de tenir un dels focus en la innovació i en l’avanç del coneixement, i el doctorat representa una inversió crucial en el progrés de la societat. Més enllà de l’àmbit acadèmic, els doctors i doctores contribueixen significativament a través de la generació de nou coneixement, la innovació i el desenvolupament de solucions a reptes complexos. La seua capacitat per a la recerca rigorosa, l’anàlisi crítica i la resolució de problemes té un impacte directe en diversos sectors, des de la salut i la tecnologia fins a les ciències socials i les humanitats, impulsant el benestar i el creixement econòmic. El doctorat esdevé motor clau d’innovació i transferència que connecta l’acadèmia i la societat, generant un impacte positiu i tangible en el progrés del coneixement, sempre tenint en compte el context econòmic, social i humà.

* Mercè Correa Sanz és directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I