La noche del éxito

Yvonne Bacas lleva organizando La Nit de l’Art desde 2007. La fiesta del arte en las calles de Castellón ha ido creciendo poco a poco, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, hasta convertirse en un fenómeno cultural de primerísimo nivel. Lo del viernes pasado fue de escándalo. De tarde mágica en Las Ventas. De noche de locura en la Champions. De oro olímpico. De campeonato mundial de waterpolo. De Tour de Miguel Indurain.

Recordar que durante el periodo político de tripartito sufrió lo indecible por mantenerse a flote da que pensar. La cultura no entiende de derechas ni de izquierdas. No entiende de enfrentamiento entre lenguas. No comparte el maniqueísmo indepe. La cultura es algo mucho mayor que, en ocasiones como la que nos ocupa, tiende hacia la excelencia. El centro de la ciudad, y de forma muy especial la calle Caballeros, se convirtió anteayer en un escenario pictórico, musical y literario de primer orden. En la puerta de la Colla del Rei Barbut, donde se organizaron varios actos de lo más vistosos, tuve ocasión de conversar con propios y extraños. Con castellonenses y con turistas. Y todos coincidían en que la iniciativa es maravillosa.

Felicito a Yvonne y a su equipo. Felicito a las administraciones que lo hacen y lo han hecho posible. Felicito a los artistas y las instituciones públicas y sobre todo privadas que colaboran. Y felicito a la ciudad de Castellón por mantener viva La Nit de l’Art. Ya le gustaría a capitales mucho más grandes que nuestra querida capital de la Plana disfrutar de un festival con esta calidad.

* Pablo Sebastiá es escritor