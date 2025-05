Benvolguts fills i filles de Déu, preveres i diaques, membres de la vida consagrada, seminarista, laics i laiques, estimats amics i amigues:

La diòcesi de Tortosa manifestem la nostra gran alegria, perquè el que estàvem esperant, desitjant i pregant ha succeït per gràcia de Déu, tenim Papa: Lleó XIV.

A Déu li donem gràcies per aquesta elecció, perquè en la persona del papa Lleó ens ofereix un nou pastor per a la diòcesi de Roma i per a l’Església universal.

Ara, acollim de cor la seva persona, el seu ministeri i la invitació que en les seves paraules ens ha fet: acollim la pau de Crist ressuscitat en els nostres cors, en les nostres famílies, en els nostres pobles i ciutats.

Acollim la crida a ser una església sinodal, missionera i esperançada. Siguem una casa oberta que acollim a tots sabent que som estimats per Déu i el Bé, vencerà.

Amb aquesta actitud de fe, d’estima i d’acollida del nou sant pare, Lleó XIV, successor de Pere, deixeble de Crist, preguem per ell i demanem també l’ajuda de l’Esperit Sant en tot el servei que inicia.

Oli del consol, vi de l’esperança

Aquest diumenge del Bon Pastor, celebrem la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i la Jornada de Vocacions Natives. Dos camins vocacionals que porten a un horitzó comú, i és que la vida consisteix a seguir-lo fins a estimar com Ell va estimar, fins a l’extenuació, lliurant lliurement la vida per amor per a complir la voluntat del Pare. La Jornada de Vocacions Natives sosté les vocacions consagrades que neixen en els territoris de missió, perquè cap no es perdi per falta de recursos. Una tasca que necessita, també, de la col·laboració econòmica.

El Senyor anhela vessar sobre la nostra fragilitat i la de cadascun d’aquests missioners l’oli del consol i el vi de l’esperança, que neixen dels ulls del Bon Samarità, com el Bon Pastor que surt a l’encontre de les persones que sofreixen fins donar la vida per ells.

* Sergi Gordo és bisbe de la Diòcesi de Tortosa