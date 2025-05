28 de abril de 2025, 12.33. Se va la luz, no es solo en la oficina, no, es en toda España. Nunca ha pasado algo parecido. En el siglo XXI, no puede pasar. Pues sí pasa. Gente atrapada en los ascensores, metros, trenes, estaciones, aeropuertos. Problemas en hospitales, gasolineras y colegios. Sin comunicación, ni redes. Industrias y servicios parados, pérdidas de miles de millones. Y menos mal que era de día y primavera. ¿Qué hubiera sido en el frío invierno o de noche con pillaje? Nadie daba explicaciones, seis horas después sale Sánchez, no dice nada. Luego un absurdo relato en el que echan la culpa a las operadoras privadas. Ya nadie que no sea un fanático lo puede creer. La responsabilidad es del radicalismo político ecologista y de la Red Eléctrica española dirigida por Beatriz Corredor, enchufada por el Gobierno y sin idea del tema, pero cobrando más de 500.000 euros. De ella depende el equilibrio entre fuentes de energía, le llaman «mix energético» y al intentar que predominen las verdes asíncronas contra las de toda la vida, que son constantes, la cosa petó. Y estaban advertidos. Según Sánchez y Corredor, no habría cortes de electricidad y garantizaban el suministro. Son tan cínicos que, tras ocurrir, siguen afirmando que tenemos la mejor red del mundo. Creen que todos somos tontos. Deberían dimitir, si tuvieran vergüenza. El sistema tiene una alarmante fragilidad, la paralización de un país y los muertos deberían servir para blindar el suministro y ponernos en manos de gente capaz. Ojalá me equivoque, pero puede que vuelva a pasar.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho